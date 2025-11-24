NOWEDA eG / NOWEDA knackt 10-Milliarden-Umsatzmarke (FOTO)

NOWEDA knackt 10-Milliarden-Umsatzmarke (FOTO) Essen (ots) - Auf der 87. NOWEDA-Generalversammlung in Essen am 22. November präsentierten Aufsichtsrat und Vorstand der deutschlandweit größten Apothekergenossenschaft die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024/2025. Trotz der weiterhin schwierigen Marktbedingungen für den pharmazeutischen Großhandel zog das Unternehmen eine positive Bilanz. "Das vergangene Geschäftsjahr ist ein Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte, denn erstmals hat die NOWEDA die Umsatzgrenze von 10 Mrd. Euro überschritten", so NOWEDA-Chef Dr. Michael Kuck. Die Erlöse stiegen mit rund 802 Mio. Euro stärker als im Vorjahr und beliefen sich auf insgesamt 10,75 Mrd. Euro.

Der absolute Rohertrag in der NOWEDA-Gruppe erreichte durch eine Steigerung in Höhe von 67 Mio. Euro insgesamt 568 Mio. Euro und fiel damit deutlich höher aus als im Vorjahr. Die Bilanzsumme stieg um 82 Mio. Euro auf 1,77 Mrd. Euro, das Anlagevermögen um 6,1 Mio. Euro auf 232 Mio. Euro. Das Eigenkapital der NOWEDA-Gruppe wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um fast 49 Mio. Euro auf 661,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 36,2 auf 37,3 Prozent. Weitere Kennzahlen sind im digitalen Geschäftsbericht unter https://geschaeftsbericht.noweda.de/ abrufbar.



Beteiligung am unternehmerischen Erfolg



Die rund 9.300 Mitglieder der NOWEDA eG werden in Form einer Dividende in Höhe von rund 24 Mio. Euro am unternehmerischen Erfolg beteiligt. Die Bruttorendite auf das Mitglieder-Kapital beträgt für Mitglieder mit einem Jahresumsatz von mindestens 720.000 Euro pro Apotheke insgesamt 10,5 Prozent für Pflichtanteile (Steigerung um 1,25 Prozentpunkte) und 11,75 Prozent für freiwillige Anteile (Steigerung um 0,75 Prozentpunkte). Dies entspricht einer Bardividende in Höhe von 8,925 Prozent (Pflichtanteile) bzw. 9,9785 Prozent (freiwillige Anteile). Für alle anderen förderfähigen Mitglieder, die die Voraussetzungen erfüllen, beträgt die Bruttorendite 8,1 Prozent für die Pflichtanteile und 9,45 Prozent für die freiwilligen Anteile. Dies entspricht einer Bardividende in Höhe von 6,885 Prozent bzw. 8,0325 Prozent.



Investitionen



Die NOWEDA-Gruppe investierte im Geschäftsjahr 2024/2025 insgesamt 30,5 Mio. Euro. Die Investitionssumme stieg damit erneut um über 3 Mio. Euro an. Zu den größten Projekten zählten die Erweiterung und Modernisierung der Niederlassungen Langgöns und Frechen. Aktuell investiert die NOWEDA umfangreich in die NOWEDA Bergkirchen.



Pressekontakt:



NOWEDA Apothekergenossenschaft eG

Unternehmenskommunikation



Tel.: 0201 802-2660

mailto:presse@noweda.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65940/6164628 OTS: NOWEDA eG





