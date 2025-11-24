Apex leitet umfassende Neuauswertung 2025 der erhaltenen historischen Bohrkerne aus dem Seltenerdmetallprojekt Rift unweit von Elk Creek (Nebraska) ein

- Anhand dieser einzigartigen Gelegenheit kann die Erarbeitung von Mineralisierungsmodellen, die Ermittlung von Bohrzielen sowie der Ausbau einer Wissensgrundlage zu Umfang und Gehalt forciert werden

Vancouver, B.C – 24. November 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC, FWB: KL9, OTCQB: APXCF) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung und Erschließung von kritischen und strategischen Metallvorkommen befasst, freut sich, bekannt zu geben, dass es ein umfassendes Programm in die Wege geleitet hat, in dessen Rahmen die historischen Bohrkerne aus dem Seltenerdmetallprojekt Rift unweit von Elk Creek (Nebraska, USA) erneut beprobt und protokolliert werden sollen.

Die historischen Bohrprogramme wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren von Molycorp Inc. durchgeführt, und ein erheblicher Teil der Bohrkerne und Probenmaterialien wurde aufbewahrt und steht für eine Analyse anhand moderner Verfahren zur Verfügung.

Das Unternehmen hat die Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. mit der Überwachung des Programms betraut. Dahrouge hat bereits in den Jahren 2010/2011 ähnliche Verifizierungs- und Neuauswertungsarbeiten für Quantum Rare Earth Developments Corp. durchgeführt, die den ersten modernen NI 43-101-konformen technischen Berichten für den Bezirk Elk Creek zugrunde lagen. Die Arbeiten von Apex im Jahr 2025 werden die erneute Protokollierung von Bohrlöchern und die Auswahl von Proben für die Multielementanalyse umfassen. Alle Proben werden von Actlabs unter Verwendung moderner Fusion-ICP-MS-, ICP-OES- und XRF-Verfahren analysiert. Die ersten Ergebnisse werden für das erste Quartal 2026 erwartet.

Sean Charland, CEO von Apex, erklärt: „Wir sind der Conservation and Survey Division der School of Natural Resources der University of Nebraska-Lincoln dankbar dafür, dass sie die Erhaltung des historischen Materials von Molycorp sichergestellt hat. Der Zugang zu diesem Material ist eine enorme Ressource, von der wir profitieren können sollten, und unser erneutes Protokollierungs- und Probenahmeprogramm im Jahr 2025 bei Rift wird eine moderne analytische Grundlage schaffen, um ein Verständnis des Umfangs- und des Gehaltspotenzials des Systems zu erlangen.“