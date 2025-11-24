    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust und die Ergebnisschätzungen stiegen immer weiter, schrieb Afonso Osorio in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Gewinnmitnahmen zum Jahresende hin seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch für Anleger mit einem längeren Zeithorizont böten Kursschwächen attraktive Kaufgelegenheiten. Osorio bevorzugt Rheinmetall wegen des starken Auftragspotenzials, der vertikalen Integration des Unternehmens sowie der Disziplin beim Ausbau der Kapazitäten. Für Hensoldt senkte er mit Verweis auf einen mäßigen Ausblick die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026./gl/tih

