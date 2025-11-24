Aktien Frankfurt Eröffnung
Erholung zum Wochenauftakt
- Dax erholt sich um 0,8% auf 23.269 Punkte.
- MDax steigt um 0,9% auf 28.509 Zähler.
- Zinssenkungsphantasie in den USA beflügelt Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 23.269 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,9 Prozent hoch auf 28.509 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann rund 0,7 Prozent.
Börsenexperte Andreas Lipkow sprach von einer wieder aufgeflammten Zinssenkungsphantasie in den USA. Die Marktteilnehmer setzten nach jüngsten Äußerungen des US-Notenbankmitglieds John Williams nun auf eine Zinslockerung bei der kommenden Notenbanksitzung im Dezember.
Mit 22.943 Punkten war der deutsche Leitindex am Freitag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 156,9 auf Tradegate (24. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +36,58 %/+74,69 % bedeutet.
