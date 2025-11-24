123fahrschule SE: Strategische Neuausrichtung wegen Gesetzesänderungen
123fahrschule SE optimiert mit KI und Automatisierung ihre Kostenstruktur und plant eine Expansion auf bis zu 200 Standorte.
Foto: adobe.stock.com
- 123fahrschule SE optimiert ihre Kostenstruktur und setzt auf Künstliche Intelligenz zur Kostensenkung im Geschäftsjahr 2026.
- Ein umfassendes Kostensenkungsprogramm umfasst die Automatisierung des Kundenservice und den Abbau von Positionen in der Holding.
- Der Vorstand erwartet eine EBITDA-Verbesserung von mindestens 1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2026 durch bereits umgesetzte Maßnahmen.
- Veränderungen im Vorstand: Dr. Andreas Günther verlässt das Unternehmen, während Gründer Boris Polenske seinen Vertrag bis Ende 2026 verlängert.
- Die Gesellschaft fokussiert sich künftig auf PKW-Ausbildung, Fahrlehrerausbildung und Simulatoren, um auf Gesetzesänderungen in der Branche zu reagieren.
- 123fahrschule SE plant die Expansion von über 60 auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,01 % im
Plus.
-2,61 %
-5,10 %
-16,29 %
-17,22 %
+211,72 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte