Wacker Neuson Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Neuson Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,06 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,090€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wacker Neuson Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -29,20 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +0,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wacker Neuson um +22,53 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,06 % 1 Monat -7,12 % 3 Monate -29,20 % 1 Jahr +38,04 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.