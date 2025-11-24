    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Neuson Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Wacker Neuson Aktie, bisher, um +6,06 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.

    Besonders beachtet! - Wacker Neuson Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

    Wacker Neuson aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Neuson Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,06 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,090. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wacker Neuson Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -29,20 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +0,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wacker Neuson um +22,53 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,06 %
    1 Monat -7,12 %
    3 Monate -29,20 %
    1 Jahr +38,04 %

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

    Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Neuson

    +6,56 %
    0,00 %
    -6,20 %
    -28,30 %
    +39,11 %
    +7,66 %
    +11,70 %
    +38,92 %
    -20,17 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wacker Neuson Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.11.2025 Am 24.11.2025 ist die Wacker Neuson Aktie, bisher, um +6,06 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.