Einigung zwischen USA und Ukraine drückt Rüstunsgwerte weiter
- US-Ukraine-Einigung drückt deutsche Rüstungswerte.
- Rheinmetall-Aktien fallen auf tiefsten Stand seit April.
- Analysten sehen Einstiegschance trotz Kurskorrektur.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehen deutsche Rüstungswerte weiter unter Druck. Am Montagvormittag rutschte der Aktienkurs von Rheinmetall auf ein frisches Tief seit April. Renk waren dort bereits am Freitag gelandet und verloren weiter. Hensoldt sanken auf das Niveau vom Mai.
Vertreter der USA und der Ukraine erstellten bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kiew und Washington verbreitet wurde.
Der neue US-Vorstoß hatte die Rüstungswerte bereits in der Vorwoche belastet. Analysten wurden jedoch nicht müde zu betonen, dass dies an der grundsätzlichen Bedrohungslage und an der Wiederbewaffnung Europas nichts ändert.
David Perry von der Bank JPMorgan wiederholte am Montag bereits, dass er die Rheinmetall-Korrektur für eine gute Einstiegschance hält. Rheinmetall hatten sich bis Anfang Oktober mit 2.008 Euro im Jahresverlauf mehr als verdreifacht. Bis zum Montagmorgen haben sie inzwischen 29 Prozent vom Rekord korrigiert. Das Jahresplus schmolz auf 132 Prozent./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 1.477 auf Tradegate (24. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,12 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.184,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +21,19 %/+71,17 % bedeutet.
Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, hier im Rheinmetallforum über Menschen zu diskutieren, die am Ende des Monats nichts übrig haben; egal ob im Westen oder im Osten Deutschlands. Wer hier investiert, der gehört nicht zu den Ärmsten im Lande und der kann sich das Jammern ersparen. Wir werden ohnehin immer mehr ein Volk, in dem nur noch gejammert wird. Selbst in meinem Bekanntenkreis nimmt das immer mehr überhand und es kotzt mich langsam an.
Moin Sperrminoritaet,
Deine These zur US-Politik ist reine Spekulation und steht dir frei.
Was allerdings absolut nicht geht, ist der Tonfall und die Wortwahl. Du musst hier niemanden beleidigen ("Kiesewetters") und die zynische Verwendung des Begriffs "Endsieg" ist historisch zutiefst unangemessen und in einem Finanzforum völlig deplaziert.
Diese Art von Kommentar hat hier keinen Platz. Respektiere deine Diskussionspartner.