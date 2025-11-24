    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +11,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 24.11.2025
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Mit einer Performance von +11,37 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +3,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,76, mit einem Plus von +11,37 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Bayer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,61 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +3,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +52,45 % gewonnen.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,44 %
    1 Monat +6,33 %
    3 Monate +2,61 %
    1 Jahr +46,51 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer Aktie, insbesondere nach positiven Nachrichten zu Asundexian. Nutzer erwarten, dass die Aktie die 30-Euro-Marke nachhaltig überschreiten könnte, was als entscheidend gilt. Während einige die Aktie als Value-Kandidaten betrachten, weisen andere auf fehlende klare Kaufimpulse hin. Insgesamt herrscht Optimismus über eine mögliche Erholung nach Jahren des Kursverfalls.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,96 Mrd. € wert.

    Bayer winkt nach starken Pharma-Studiendaten Jahreshoch


    Starke Studienergebnisse mit dem Gerinnungshemmer Asundexian haben am Montagmorgen die Aktien von Bayer angetrieben. Auf der Handelsplattform kosteten die Papiere der Leverkusener vorbörslich wieder etwas mehr als 30 Euro und erholten sich damit …

    Moderate Erholung von Talfahrt erwartet


    Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Erholungsversuch starten. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.255 Punkte. Der …

    Blumenproduktion in Deutschland rückläufig


    Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer Grundfläche von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, waren das 9,7 …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +10,35 %
    +3,44 %
    +6,33 %
    +2,61 %
    +46,51 %
    -46,52 %
    -39,05 %
    -76,18 %
    +113,59 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
