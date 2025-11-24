DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere der Ludwigshafener seien nach ihrem überdurchschnittlichen guten Lauf fair bewertet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. BASF bleibe eines der am besten positionierten Unternehmen der Branche, in der das Umfeld aber wohl auch 2026 herausfordernd bleibe. Es fehle jetzt an weiteren Kurstreibern./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 44,30EUR auf Tradegate (24. November 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

