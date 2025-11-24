HENSOLDT Aktie knickt um -2,84 % ein - 24.11.2025

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -2,84 % auf 70,05€ gefallen. Das sind -2,05 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,84 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -14,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +104,28 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,45 % 1 Monat -29,51 % 3 Monate -17,81 % 1 Jahr +92,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die stark von geopolitischen Unsicherheiten und Analystenbewertungen beeinflusst wird. Anleger zeigen sich verunsichert und reagieren mit Kaufzurückhaltung, während einige auf einen Rückgang auf 20 Euro spekulieren, während andere auf einen Anstieg auf 40 Euro hoffen. Die Bewertungen hängen stark von den geopolitischen Narrativen ab, und ein möglicher Friedensprozess könnte den Krisenbonus für den Rüstungssektor mindern. Langfristig bleibt die Stimmung jedoch optimistisch, sofern die Unternehmensziele erreicht werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,14 Mrd. € wert.

Angesichts der Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehen deutsche Rüstungswerte weiter unter Druck. Am Montagvormittag rutschte der Aktienkurs …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.