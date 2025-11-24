Besonders beachtet!
Diginex Aktie legt weiter zu - 24.11.2025
Am 24.11.2025 ist die Diginex Aktie, bisher, um +8,65 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025
Die Diginex Aktie notiert aktuell bei 11,300€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,900 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +0,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,300€, mit einem Plus von +8,65 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Diginex Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um +22,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,39 %.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+22,37 %
|1 Monat
|-10,39 %
|3 Monate
|+87,33 %
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,88 Mio. € wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.