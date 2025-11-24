Diginex Aktie legt weiter zu - 24.11.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Diginex Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die Diginex Aktie notiert aktuell bei 11,300€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,900 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +0,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,300€, mit einem Plus von +8,65 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um +22,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,39 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,37 % 1 Monat -10,39 % 3 Monate +87,33 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,88 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.