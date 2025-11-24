    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs am Montag leicht gestiegen auf 1,1527 USD.
    • Markt erwartet impulsarmen Handel, wenige Daten verfügbar.
    • Analysten sehen mühsame Erholung, Euro schwer im Dollar.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1527 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Euro konnte sich damit leicht von den Kursverlusten vom Freitag erholen.

    Am Markt wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Hierzu zählt das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland, das am Vormittag erwartet wird. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank dürften die Ifo-Daten nur eine mühsame wirtschaftliche Erholung andeuten.

    "Der Euro tut sich im Verhältnis zum US-Dollar schwer, deutliche und nachhaltige Kursgewinne zu verbuchen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Zuletzt hatten Zweifel an einer erneuten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei der nächsten Zinssitzung im Dezember dem Dollar Auftrieb gegeben./jkr/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
