    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 440 auf 375 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr stimmten weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Aufgrund des trüben Ausblicks des Online-Modehändlers auf 2025/26 habe er seine Prognosen reduziert./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: ASOS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 3,75
    Kursziel alt: 4,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



