Berentzen-Gruppe: Zukunftsstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030 enthüllt!
Die Berentzen-Gruppe bricht mit ihrer Strategie „BERENTZEN EVOLVE 2030“ zu neuen Ufern auf. Im Fokus stehen veränderte Konsumgewohnheiten und der Einfluss der Generationen Z und Alpha. Vier Säulen bilden das Fundament: Innovation, Expansion, Vertrieb und Kooperation. Bis 2030 sollen Umsatz und EBIT-Marge signifikant gesteigert werden.
- Die Berentzen-Gruppe hat eine neue Konzernstrategie mit dem Titel „BERENTZEN EVOLVE 2030“ vorgestellt, die auf die Veränderungen im Konsumverhalten abzielt.
- Fünf wesentliche Trends wurden identifiziert, darunter das Streben nach Langlebigkeit und die Einflussnahme der Generationen Z und Alpha auf Produktangebote.
- Die Strategie basiert auf vier Säulen: neue Marken und Produkte, neue Märkte, neue Vertriebskanäle und neue Kooperationsmodelle.
- Die Berentzen-Gruppe plant, in den kommenden Jahren neue Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Verbraucher nach Individualität und Gesundheit entsprechen.
- Die Expansion in aufstrebende Märkte, insbesondere in Südostasien und dem Mittleren Osten, wird durch lokale Partnerschaften und eine umfassende Marktstrategie vorangetrieben.
- Bis 2030 strebt die Berentzen-Gruppe an, ihre Umsatzerlöse auf über 200 Millionen Euro zu steigern und die EBIT-Marge auf über acht Prozent zu erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,92 % im
Minus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,8300EUR das entspricht einem Plus von +1,86 % seit der Veröffentlichung.
-0,53 %
+0,52 %
-3,24 %
-4,90 %
-7,40 %
-30,47 %
-25,67 %
-47,92 %
-73,59 %
