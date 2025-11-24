JD.com-Ableger plant spektakuläres Börsendebüt – das steckt dahinter!

JDi, von dem JD.com seit der Ausgliederung im Jahr 2023 rund 79 Prozent hält, wurde in einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr mit rund 6,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Zwei Insider warnen jedoch, dass die Bewertung im Börsengang sinken könnte.

JingDong Industrials (JDi), der Industrie-Arm des chinesischen Onlinehändlers JD.com , bereitet ein Börsendebüt in Hongkong vor, wie drei mit dem Vorgang vertrauten Personen Reuters berichteten. Das Unternehmen strebt eine Kapitalaufnahme von bis zu 500 Millionen US-Dollar an und will den Ausgabepreis am 8. Dezember festlegen. Der Handelsstart soll am 11. Dezember erfolgen. Die Quellen betonen, dass Termin und Umfang noch nicht endgültig fixiert seien und sich je nach Investoreninteresse ändern könnten.

Hongkongs heißer, aber holpriger Markt

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Volatilität an den US-Börsen die Performance neuer Listings in Hongkong belastet. Trotz eines Dealvolumens von rund 32 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn – mehr als 200 Prozent über dem Vorjahr, wie Daten von Dealogic zeigen – zeigen vor allem Technologie-Neulinge Schwäche. Die Aktien der autonomen Fahrdienstleister Pony AI und WeRide fielen an ihren ersten Handelstagen jeweils um rund 10 Prozent.

Regulatorisches Go und starke Wachstumskurve

JDi erhielt im September die Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsicht, mehr als zwei Jahre nachdem das Unternehmen seine Pläne erstmals eingereicht hatte. In seinem Prospekt bezeichnet sich JDi als führenden Anbieter industrieller Lieferketten-Technologie in China. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 18,9 Prozent auf 10,3 Milliarden Yuan (rund 1,4 Milliarden US-Dollar).

Große Banken an Bord

Die Transaktion wird von der Bank of America, Goldman Sachs, Haitong International Securities und der UBS begleitet. Die Gespräche mit Investoren laufen bereits, während der Markt gespannt auf die endgültige Preisfindung wartet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25,10EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.