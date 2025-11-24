Rheinmetall Aktie heute im Minus - 24.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -3,09 % auf 1.456,50€. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,96 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.456,50€, mit einem Minus von -3,09 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,64 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -14,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +137,52 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,63 % 1 Monat -17,90 % 3 Monate -10,64 % 1 Jahr +136,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die möglicherweise die Marke von 1.400€ unterschreiten könnte. Anleger sind unsicher, ob sie ihre Anteile verkaufen oder halten sollen, nachdem sie bei höheren Kursen eingestiegen sind. Während einige von einem langfristigen Anstieg auf über 2.000€ ausgehen, wird die geopolitische Lage und die Rüstungsindustrie als entscheidend für die zukünftige Entwicklung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,12 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.345 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent über dem Freitagsschluss. An der Spitze der Kursliste …

Angesichts der Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehen deutsche Rüstungswerte weiter unter Druck. Am Montagvormittag rutschte der Aktienkurs …

Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust, und die …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.