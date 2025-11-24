DHL: Weihnachts-Schock für Kunden – Aktie vor Plus von 37 %?

Die Lieferung per DHL wird zur Weihnachtssaison teurer, der Paket-Riese hat eine Zusatzgebühr angekündigt. Die Paketpreisänderung von Plus 50 Cent soll ausschließlich für Geschäftskunden gelten und tritt bereits Montag in Kraft, da der Zeitraum die beiden versandstärksten Wochen zwischen dem 24. November und dem 7. Dezember betrifft. DHL bestätigte auf Nachfrage gegenüber Techbook, dass die Sondergebühr sowohl für nationale als auch internationale Pakete, die zwischen dem 24. November und 7. Dezember transportiert werden, gilt. Zusätzlich erhebt die DHL bereits seit 2022 in den Monaten November und Dezember einen sogenannten Peak-Zuschlag von 19 Cent pro Paket.



Als Grund für die Maßnahme nannte DHL die vielen Sendungen in diesem Zeitraum. Um die hohe Nachfrage zu bewältigen, investiert DHL in zusätzliches Personal und Fahrzeugkapazitäten. Die dadurch entstehenden Kosten sollen durch den neuen Zuschlag gedeckt werden. In einer Reaktion auf die Preiserhöhung schreibt der Bundesverband Onlinehandel (BVOH) von "einer Zumutung" für Händler.

Inklusive des Peak-Zuschlags ergeben sich damit neue Zusatzkosten von bis zu 69 Cent pro Sendung. Er ergänzte, dass insbesondere kleinere und mittlere Online-Shops durch diese Zusatzbelastung unter Druck geraten könnten. Umsätze im fünfstelligen Bereich seien gefährdet. Außerdem warf der Verband der DHL vor, strukturelle Anpassungen zu umgehen und stattdessen kurzfristige Aufschläge zu nutzen. Unklar ist, ob Händler die Zusatzgebühr womöglich auf Kunden umlegen.



Außerdem gab die DHL Group bekannt, dass sie 130 Millionen Euro in ein Lagerhaus in Riad (Saudi-Arabien) investieren wird. Der deutsche Logistikkonzern setzt damit auf seinen am schnellsten wachsenden Markt in der Region. Wie Bloomberg am Sonntag berichtete, soll das Logistikzentrum eine Fläche von 78.000 Quadratmetern umfassen und im Jahr 2027 eröffnet werden.

Die DHL-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 29 Prozent zugelegt und ist am Montag (11:45 MEZ) knapp 2 Prozent im Plus, notiert bei 43,72 Euro. Analysten der Citigroup haben die Aktie mit einem "Buy" versehen und das Kursziel von 46 auf 47 Euro hochgeschraubt. Die DZ Bank stuft DHL ebenfalls auf "Buy" ein. Das Kursziel liegt hier bei 50 Euro. Analyst Dirk Schlamp lobt das ausgewogene Chance-Risiko Verhältnis für 2026 und schwärmt von der starken operativen Verfassung. Auch Jefferies setzt auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro, dies wäre ein Plus von 37 Prozent.



