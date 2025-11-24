Ölpreise geben etwas nach
- Ölpreise am Montag leicht gesunken, Brent bei 62,29 USD.
- WTI-Preis fiel um 31 Cent auf 57,75 USD.
- Ukraine-Krieg: USA und Ukraine planen neuen Ansatz.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 27 Cent auf 62,29 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 31 Cent auf 57,75 Dollar zurück.
Die jüngste Entwicklung bei den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs konnten die Ölpreise kaum bewegen. Am Wochenende haben sich die USA und die Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges geeinigt. Beide Seiten wollen die intensive Arbeit an dem Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortsetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.
Mit dem etwas schwächeren Wochenauftakt knüpften die Ölpreise an die Verluste der vergangenen Woche an. Zuletzt hatte unter anderem die Sorge vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt die Ölpreise belastet, nachdem der Ölverbund Opec+ zuletzt die Fördermenge weiter erhöht hat./jkr/jsl/mis
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---