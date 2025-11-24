Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 24.11. - FTSE Athex 20 stark +2,59 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.364,95 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: Bayer +6,01 %, Daimler Truck Holding +1,93 %, DHL Group +1,91 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,77 %, RWE -0,70 %, E.ON -0,50 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 28.548,39 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,05 %, Nemetschek +2,87 %, TRATON +1,96 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,43 %, RENK Group -2,92 %, Bilfinger -1,05 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:56) bei 3.458,88 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,05 %, Nemetschek +2,87 %, Nagarro +2,66 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,43 %, Elmos Semiconductor -1,41 %, Nordex -0,74 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.556,76 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Bayer +6,01 %, DHL Group +1,91 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,85 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,77 %, Intesa Sanpaolo -2,67 %, ENI -2,53 %
Der ATX steht aktuell (09:59:45) bei 4.893,99 PKT und steigt um +2,42 %.
Top-Werte: Wienerberger +5,06 %, Raiffeisen Bank International +4,38 %, voestalpine +3,35 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,85 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,49 %, Oesterreichische Post -0,83 %
Der SMI bewegt sich bei 12.695,81 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,68 %, Sika +1,50 %, ABB +1,48 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,46 %, Swisscom -1,21 %, Roche Holding -0,97 %
Der CAC 40 steht bei 8.023,32 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: Capgemini +2,51 %, Stellantis +2,45 %, Renault +2,33 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -2,81 %, SAFRAN -1,50 %, DANONE -1,49 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.150,00 PKT und steigt um +2,59 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,27 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,68 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,21 %
Flop-Werte: Viohalco -2,38 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,72 %, Public Power -0,23 %
