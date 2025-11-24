Mehr Fokus, Struktur und Entlastung
Wie Rebecca Straten Unternehmer aus der operativen Abhängigkeit befreit (FOTO)
Monheim am Rhein (ots) - Nicht selten wächst der Erfolgsdruck in Unternehmen
schneller als die Struktur. Während operative Aufgaben dabei stapelweise
anfallen, bleibt strategische Arbeit auf der Strecke - Entscheidungen hängen an
wenigen Personen, Abläufe geraten ins Stocken, der Kalender platzt aus allen
Nähten. Was aber lässt sich dagegen machen und wie befreien sich eigentlich
erfolgreiche Unternehmer endlich aus dem selbst geschaffenen Alltagsstress?
Viele Unternehmer kennen es: Jahrelang führen sie ihre Firma von Meilenstein zu
Meilenstein, doch plötzlich wird ihr Erfolg zum Bremsklotz. Zwischen
Kundenterminen, Teamabstimmungen und spontanen Eskalationen entsteht dabei eine
Situation, in der jeglicher Überblick fehlt - und mit ihm die Fähigkeit, das
Unternehmen bewusst zu steuern. Hinter der Fassade funktionierender Prozesse
zeigt sich so ein Muster, das viele betrifft: Strukturen existieren nur auf dem
Papier, Verantwortung bleibt in der Chefetage hängen und die Assistenz dient
eher als Verlängerung der To-do-Liste denn als zuverlässiges Entlastungssystem.
"Wer Entscheidungen, Kommunikation und Freigaben ständig selbst übernimmt,
riskiert langfristig Kontrollverlust, Überlastung und Wachstumsstagnation",
erklärt Rebecca Straten, Geschäftsführerin der Straten Consulting GmbH.
"Der wirksamste Hebel liegt immer im Zusammenspiel von klarer Führung und einer
Assistenz, die strategisch mitdenkt. Erst dann entsteht echte Entlastung", fügt
sie hinzu. Ihre Erfahrung aus unterschiedlichen Rollen im Management und in der
direkten Geschäftsführungsunterstützung zeigt hierbei, wie stark stabile Abläufe
und sauber definierte Verantwortlichkeiten die Unternehmensführung verändern.
Auf dieser Basis entwickelte Rebecca Straten das STRATEN ASSISTENZ-System.
Daraus entsteht in Unternehmen die Grundlage dafür, um nicht nur die operative
Last zu verringern, sondern vor allem eine neue Form der Zusammenarbeit zu
etablieren.
Von der Analyse bis zur Umsetzung: So funktioniert das STRATEN ASSISTENZ-System
Die Zusammenarbeit mit Rebecca Straten beginnt dabei stets mit einer nüchternen
Analyse und einem strukturierten Erstgespräch, das die tatsächlichen Engpässe
sichtbar macht: Welche Aufgaben blockieren den Unternehmer? Welche Strukturen
fehlen? Welche Routinen müssten entstehen, damit das Unternehmen ohne permanente
Eingriffe funktionsfähig bleibt? Dabei zeigt sich häufig, dass nicht mangelnde
Motivation den Fortschritt bremst, sondern unklare Abläufe, fehlende Prioritäten
und eine Assistenz, die ohne strategische Einbindung agiert.
