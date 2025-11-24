Wie Rebecca Straten Unternehmer aus der operativen Abhängigkeit befreit (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Nicht selten wächst der Erfolgsdruck in Unternehmenschneller als die Struktur. Während operative Aufgaben dabei stapelweiseanfallen, bleibt strategische Arbeit auf der Strecke - Entscheidungen hängen anwenigen Personen, Abläufe geraten ins Stocken, der Kalender platzt aus allenNähten. Was aber lässt sich dagegen machen und wie befreien sich eigentlicherfolgreiche Unternehmer endlich aus dem selbst geschaffenen Alltagsstress?Viele Unternehmer kennen es: Jahrelang führen sie ihre Firma von Meilenstein zuMeilenstein, doch plötzlich wird ihr Erfolg zum Bremsklotz. ZwischenKundenterminen, Teamabstimmungen und spontanen Eskalationen entsteht dabei eineSituation, in der jeglicher Überblick fehlt - und mit ihm die Fähigkeit, dasUnternehmen bewusst zu steuern. Hinter der Fassade funktionierender Prozessezeigt sich so ein Muster, das viele betrifft: Strukturen existieren nur auf demPapier, Verantwortung bleibt in der Chefetage hängen und die Assistenz dienteher als Verlängerung der To-do-Liste denn als zuverlässiges Entlastungssystem."Wer Entscheidungen, Kommunikation und Freigaben ständig selbst übernimmt,riskiert langfristig Kontrollverlust, Überlastung und Wachstumsstagnation",erklärt Rebecca Straten, Geschäftsführerin der Straten Consulting GmbH."Der wirksamste Hebel liegt immer im Zusammenspiel von klarer Führung und einerAssistenz, die strategisch mitdenkt. Erst dann entsteht echte Entlastung", fügtsie hinzu. Ihre Erfahrung aus unterschiedlichen Rollen im Management und in derdirekten Geschäftsführungsunterstützung zeigt hierbei, wie stark stabile Abläufeund sauber definierte Verantwortlichkeiten die Unternehmensführung verändern.Auf dieser Basis entwickelte Rebecca Straten das STRATEN ASSISTENZ-System.Daraus entsteht in Unternehmen die Grundlage dafür, um nicht nur die operativeLast zu verringern, sondern vor allem eine neue Form der Zusammenarbeit zuetablieren.Von der Analyse bis zur Umsetzung: So funktioniert das STRATEN ASSISTENZ-SystemDie Zusammenarbeit mit Rebecca Straten beginnt dabei stets mit einer nüchternenAnalyse und einem strukturierten Erstgespräch, das die tatsächlichen Engpässesichtbar macht: Welche Aufgaben blockieren den Unternehmer? Welche Strukturenfehlen? Welche Routinen müssten entstehen, damit das Unternehmen ohne permanenteEingriffe funktionsfähig bleibt? Dabei zeigt sich häufig, dass nicht mangelndeMotivation den Fortschritt bremst, sondern unklare Abläufe, fehlende Prioritätenund eine Assistenz, die ohne strategische Einbindung agiert.