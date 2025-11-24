    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Prosus profitiert von E-Commerce, Ebit steigt auf 250 Mio.
    • Umsatz wächst auf 3,62 Mrd. Dollar, über Vorjahr.
    • Gewinn im fortgeführten Geschäft steigt auf 4 Mrd. Dollar.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar (rund 3,1 Mrd Euro) von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Prosus auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.

    Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.

    Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero , iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht

    Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 5.558 auf Ariva Indikation (24. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,82 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +23,84 %/+147,68 % bedeutet.




