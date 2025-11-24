Land Union Gruppe entwickelt Premium Grundstück am Zeuthener See - 31 Wohnungen mit Wasserblick, Hospiz und Parkanlage geplant (FOTO)
Berlin (ots) - Die Land Union Gruppe wird am südöstlichen Stadtrand von Berlin,
in der Gemeinde Zeuthen, ein exklusives Projekt realisieren. Mitte November 2025
hat die Gemeindevertretung Zeuthen den Bebauungsplan beschlossen, sodass die
Grundlage für die Realisierung des Vorhabens geschaffen ist.
Auf einem Premium-Grundstück direkt am Dahmeufer entstehen 31 hochwertige
Wohnungen mit insgesamt rund 1.800 m² vermietbarer Fläche. Ergänzt wird das
Projekt durch ein stationäres Hospiz mit circa 1.200 m², das in die
Quartiersentwicklung integriert wird. Für die architektonische Gestaltung
zeichnet das Architekturbüro Union Studios aus Westerland (Sylt) unter der
Leitung von Kjell Herrmann verantwortlich. Der Baubeginn ist für Ende 2026
vorgesehen.
Das Wohnhaus bietet vorwiegend Zweiraumwohnungen mit unverbaubarem Blick auf den
Zeuthener See. Im Herzen des Projekts wird ein öffentlich zugänglicher Park am
Wasser angelegt, der sowohl den Wohnungsbewohnern als auch der Öffentlichkeit
einen grünen Rückzugsort bietet. Das Gebäude wird über ein begrüntes Flachdach
mit Photovoltaik-Anlagen verfügen und setzt damit auf nachhaltige
Energieerzeugung und ökologisches Bauen.
Der Standort Zeuthen gehört zu den fünf exklusivsten Gemeinden im Berliner
Stadtrand, bekannt für seine hohe Lebensqualität, seine Wasserlage und die Nähe
zur Hauptstadt. Die Lage bietet ideale Anbindungen: Das Wohnprojekt liegt
zwischen zwei S-Bahn-Stationen, Busverbindungen befinden sich direkt vor der
Tür, die Autobahn ist in fünf Minuten erreichbar. Ein großes Shoppingcenter
liegt in unmittelbarer Nähe. Fußläufig befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und
der Flughafen BER ist mit dem Auto in etwa 20 Minuten erreichbar. Besonderes
Highlight: Die Land Union Gruppe ist auch Eigentümer einer Marina vor dem
Wohngebäude, sodass Boote bequem abgelegt werden können - ein
Alleinstellungsmerkmal für den Standort.
Ein Blick auf die Mietmarktentwicklung in Zeuthen zeigt eine deutliche Dynamik:
Laut Mietspiegel sind die Wohnungsmieten im letzten Jahr um +5,64 % gestiegen.
Diese kontinuierlich steigenden Mietpreise unterstreichen die starke Nachfrage
nach Wohnraum in der Region und machen neue, hochwertige Mietwohnungen am
Zeuthener See besonders attraktiv.
"Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel für unsere strategische Ausrichtung: Wir
verbinden deutsche Wurzeln mit internationaler Expertise, um hochwertige
Immobilien an Premium-Standorten zu entwickeln. Zeuthen bietet mit seiner Lage,
der Wasseranbindung und der exklusiven Nachbarschaft ideale Voraussetzungen, um
ein nachhaltiges und wertstabiles Vorhaben zu realisieren", sagt Lutz
Strangemann, CEO der Land Union Gruppe.
Karl Uwe Fuchs, Geschäftsführer Land Union Gruppe Deutschland ergänzt: Mit
diesem Projekt investieren wir in ein erstklassiges Grundstück am Wasser, das
durch seine Lage und Infrastruktur besticht. Die Kombination aus exklusiver
Wohnqualität, Parkanlage und Wasserzugang macht die Wohnungen zu einer
attraktiven Investitionsmöglichkeit. Zugleich wird das integrierte Hospiz einen
dringend benötigten Raum für schwerstkranke Menschen bieten - in Brandenburg
besteht ein enormer Bedarf an stationären Hospizplätzen, und wir freuen uns,
einen Beitrag dazu zu leisten."
Das Hospiz, das Teil des Bebauungsplans ist, wird flankierend in das Quartier
integriert. Dadurch entsteht ein Nachbarschaftskonzept, das Wohnqualität,
soziale Verantwortung und öffentliche Grünflächen miteinander verbindet, ohne
den Fokus auf die wirtschaftlich attraktive Wohnnutzung zu verschieben.
Über die Land Union Gruppe
Die Land Union Gruppe ist eine Immobilieninvestment- und
Entwicklungsgesellschaft mit internationalen Aktivitäten. Ihr Portfolio umfasst
über 2 Milliarden Euro und gliedert sich in Einzelhandels-, Hotel-, Wohn- und
Gesundheitsimmobilien. Alle Unternehmensanteile werden von Lutz Strangemann,
Erbe der SinnLeffers Dynastie, gehalten. Es gibt keine externen Investoren oder
Fonds, wodurch die gesamte Gruppe unabhängig und langfristig orientiert agiert.
Mit ihren deutschen Wurzeln hat die Gruppe in den vergangenen Jahren gezielt ins
Ausland expandiert und ist heute mit Büros in Berlin, London, Monaco, Amsterdam,
Manila, Calgary sowie Bangkok vertreten. Weitere Informationen unter:
http://www.landunion.com
Autor folgen