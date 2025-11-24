Land Union Gruppe entwickelt Premium Grundstück am Zeuthener See - 31 Wohnungen mit Wasserblick, Hospiz und Parkanlage geplant (FOTO)

Berlin (ots) - Die Land Union Gruppe wird am südöstlichen Stadtrand von Berlin,

in der Gemeinde Zeuthen, ein exklusives Projekt realisieren. Mitte November 2025

hat die Gemeindevertretung Zeuthen den Bebauungsplan beschlossen, sodass die

Grundlage für die Realisierung des Vorhabens geschaffen ist.



Auf einem Premium-Grundstück direkt am Dahmeufer entstehen 31 hochwertige

Wohnungen mit insgesamt rund 1.800 m² vermietbarer Fläche. Ergänzt wird das

Projekt durch ein stationäres Hospiz mit circa 1.200 m², das in die

Quartiersentwicklung integriert wird. Für die architektonische Gestaltung

zeichnet das Architekturbüro Union Studios aus Westerland (Sylt) unter der

Leitung von Kjell Herrmann verantwortlich. Der Baubeginn ist für Ende 2026

vorgesehen.







Zeuthener See. Im Herzen des Projekts wird ein öffentlich zugänglicher Park am

Wasser angelegt, der sowohl den Wohnungsbewohnern als auch der Öffentlichkeit

einen grünen Rückzugsort bietet. Das Gebäude wird über ein begrüntes Flachdach

mit Photovoltaik-Anlagen verfügen und setzt damit auf nachhaltige

Energieerzeugung und ökologisches Bauen.



Der Standort Zeuthen gehört zu den fünf exklusivsten Gemeinden im Berliner

Stadtrand, bekannt für seine hohe Lebensqualität, seine Wasserlage und die Nähe

zur Hauptstadt. Die Lage bietet ideale Anbindungen: Das Wohnprojekt liegt

zwischen zwei S-Bahn-Stationen, Busverbindungen befinden sich direkt vor der

Tür, die Autobahn ist in fünf Minuten erreichbar. Ein großes Shoppingcenter

liegt in unmittelbarer Nähe. Fußläufig befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und

der Flughafen BER ist mit dem Auto in etwa 20 Minuten erreichbar. Besonderes

Highlight: Die Land Union Gruppe ist auch Eigentümer einer Marina vor dem

Wohngebäude, sodass Boote bequem abgelegt werden können - ein

Alleinstellungsmerkmal für den Standort.



Ein Blick auf die Mietmarktentwicklung in Zeuthen zeigt eine deutliche Dynamik:

Laut Mietspiegel sind die Wohnungsmieten im letzten Jahr um +5,64 % gestiegen.

Diese kontinuierlich steigenden Mietpreise unterstreichen die starke Nachfrage

nach Wohnraum in der Region und machen neue, hochwertige Mietwohnungen am

Zeuthener See besonders attraktiv.



"Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel für unsere strategische Ausrichtung: Wir

verbinden deutsche Wurzeln mit internationaler Expertise, um hochwertige



der Wasseranbindung und der exklusiven Nachbarschaft ideale Voraussetzungen, um

ein nachhaltiges und wertstabiles Vorhaben zu realisieren", sagt Lutz

Strangemann, CEO der Land Union Gruppe.



Karl Uwe Fuchs, Geschäftsführer Land Union Gruppe Deutschland ergänzt: Mit

diesem Projekt investieren wir in ein erstklassiges Grundstück am Wasser, das

durch seine Lage und Infrastruktur besticht. Die Kombination aus exklusiver

Wohnqualität, Parkanlage und Wasserzugang macht die Wohnungen zu einer

attraktiven Investitionsmöglichkeit. Zugleich wird das integrierte Hospiz einen

dringend benötigten Raum für schwerstkranke Menschen bieten - in Brandenburg

besteht ein enormer Bedarf an stationären Hospizplätzen, und wir freuen uns,

einen Beitrag dazu zu leisten."



Das Hospiz, das Teil des Bebauungsplans ist, wird flankierend in das Quartier

integriert. Dadurch entsteht ein Nachbarschaftskonzept, das Wohnqualität,

soziale Verantwortung und öffentliche Grünflächen miteinander verbindet, ohne

den Fokus auf die wirtschaftlich attraktive Wohnnutzung zu verschieben.



Über die Land Union Gruppe



Die Land Union Gruppe ist eine Immobilieninvestment- und

Entwicklungsgesellschaft mit internationalen Aktivitäten. Ihr Portfolio umfasst

über 2 Milliarden Euro und gliedert sich in Einzelhandels-, Hotel-, Wohn- und

Gesundheitsimmobilien. Alle Unternehmensanteile werden von Lutz Strangemann,

Erbe der SinnLeffers Dynastie, gehalten. Es gibt keine externen Investoren oder

Fonds, wodurch die gesamte Gruppe unabhängig und langfristig orientiert agiert.

Mit ihren deutschen Wurzeln hat die Gruppe in den vergangenen Jahren gezielt ins

Ausland expandiert und ist heute mit Büros in Berlin, London, Monaco, Amsterdam,

Manila, Calgary sowie Bangkok vertreten. Weitere Informationen unter:

http://www.landunion.com



