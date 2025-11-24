Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services

WIESBADEN (ots) -



- Großunternehmen nutzen Cloud-Services deutlich häufiger als kleine und

mittlere Unternehmen

- Cloud-Services werden am häufigsten für E-Mails, zur Speicherung von Daten und

für Office-Anwendungen eingesetzt



Etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Unternehmen in Deutschland mit mindestens

10 Beschäftigten nutzen im Jahr 2025 kostenpflichtige IT-Dienste über Cloud

Computing (sogenannte Cloud-Services) über das Internet. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, verwenden Großunternehmen ab 250 Beschäftigten

deutlich häufiger Cloud-Services als mittlere und kleine Unternehmen. So nutzen

86 % der Großunternehmen Cloud-Services, aber nur 65 % der mittleren Unternehmen

mit 50 bis 249 Beschäftigten und 51 % der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49

Beschäftigten.





Die Bedeutung von Cloud-Services variiert in den verschiedenen

Wirtschaftsbereichen. Besonders häufig eingesetzt werden sie im Bereich

Information und Kommunikation. Hier nutzen 88 % der Unternehmen Cloud-Services.

Vergleichsweise selten kommen Cloud-Services im Gastgewerbe (45 %) und im

Bereich Verkehr und Lagerei (43 %) zum Einsatz.



Unternehmen, die Cloud-Services verwenden, nutzen diese am häufigsten für

E-Mails (76 %), zur Speicherung von Daten (71 %) und für Office-Anwendungen wie

Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulation (68 %). Vergleichsweise

selten werden Softwareanwendungen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM

(Customer Relationship Management) als Cloud-Services genutzt (jeweils 23 % der

Unternehmen).



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse stammen aus der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations-

und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen. Ein Unternehmen ist laut

EU-Einheitenverordnung die "kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine

organisatorische Einheit zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und

über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt". Die Erhebung wurde mit

finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt. Bei der

Beantwortung der Fragen zur Nutzung der verschiedenen Cloud-Services waren

Mehrfachnennungen möglich.



Weitere Informationen:



Ausführliche Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnologien in Unternehmen sind in der Datenbank GENESIS-Online

(Tabellen 52911) verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Kostenstruktur, Informationsgesellschaft

Telefon: +49 611 75 4242

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6164556

OTS: Statistisches Bundesamt







