    Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services

    WIESBADEN (ots) -

    - Großunternehmen nutzen Cloud-Services deutlich häufiger als kleine und
    mittlere Unternehmen
    - Cloud-Services werden am häufigsten für E-Mails, zur Speicherung von Daten und
    für Office-Anwendungen eingesetzt

    Etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Unternehmen in Deutschland mit mindestens
    10 Beschäftigten nutzen im Jahr 2025 kostenpflichtige IT-Dienste über Cloud
    Computing (sogenannte Cloud-Services) über das Internet. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt, verwenden Großunternehmen ab 250 Beschäftigten
    deutlich häufiger Cloud-Services als mittlere und kleine Unternehmen. So nutzen
    86 % der Großunternehmen Cloud-Services, aber nur 65 % der mittleren Unternehmen
    mit 50 bis 249 Beschäftigten und 51 % der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49
    Beschäftigten.

    Die Bedeutung von Cloud-Services variiert in den verschiedenen
    Wirtschaftsbereichen. Besonders häufig eingesetzt werden sie im Bereich
    Information und Kommunikation. Hier nutzen 88 % der Unternehmen Cloud-Services.
    Vergleichsweise selten kommen Cloud-Services im Gastgewerbe (45 %) und im
    Bereich Verkehr und Lagerei (43 %) zum Einsatz.

    Unternehmen, die Cloud-Services verwenden, nutzen diese am häufigsten für
    E-Mails (76 %), zur Speicherung von Daten (71 %) und für Office-Anwendungen wie
    Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulation (68 %). Vergleichsweise
    selten werden Softwareanwendungen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM
    (Customer Relationship Management) als Cloud-Services genutzt (jeweils 23 % der
    Unternehmen).

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse stammen aus der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations-
    und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen. Ein Unternehmen ist laut
    EU-Einheitenverordnung die "kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine
    organisatorische Einheit zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und
    über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt". Die Erhebung wurde mit
    finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt. Bei der
    Beantwortung der Fragen zur Nutzung der verschiedenen Cloud-Services waren
    Mehrfachnennungen möglich.

    Weitere Informationen:

    Ausführliche Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
    Kommunikationstechnologien in Unternehmen sind in der Datenbank GENESIS-Online
    (Tabellen 52911) verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Kostenstruktur, Informationsgesellschaft
    Telefon: +49 611 75 4242
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6164556
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
