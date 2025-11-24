Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services
WIESBADEN (ots) -
- Großunternehmen nutzen Cloud-Services deutlich häufiger als kleine und
mittlere Unternehmen
- Cloud-Services werden am häufigsten für E-Mails, zur Speicherung von Daten und
für Office-Anwendungen eingesetzt
Etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Unternehmen in Deutschland mit mindestens
10 Beschäftigten nutzen im Jahr 2025 kostenpflichtige IT-Dienste über Cloud
Computing (sogenannte Cloud-Services) über das Internet. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, verwenden Großunternehmen ab 250 Beschäftigten
deutlich häufiger Cloud-Services als mittlere und kleine Unternehmen. So nutzen
86 % der Großunternehmen Cloud-Services, aber nur 65 % der mittleren Unternehmen
mit 50 bis 249 Beschäftigten und 51 % der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49
Beschäftigten.
- Großunternehmen nutzen Cloud-Services deutlich häufiger als kleine und
mittlere Unternehmen
- Cloud-Services werden am häufigsten für E-Mails, zur Speicherung von Daten und
für Office-Anwendungen eingesetzt
Etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Unternehmen in Deutschland mit mindestens
10 Beschäftigten nutzen im Jahr 2025 kostenpflichtige IT-Dienste über Cloud
Computing (sogenannte Cloud-Services) über das Internet. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, verwenden Großunternehmen ab 250 Beschäftigten
deutlich häufiger Cloud-Services als mittlere und kleine Unternehmen. So nutzen
86 % der Großunternehmen Cloud-Services, aber nur 65 % der mittleren Unternehmen
mit 50 bis 249 Beschäftigten und 51 % der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49
Beschäftigten.
Die Bedeutung von Cloud-Services variiert in den verschiedenen
Wirtschaftsbereichen. Besonders häufig eingesetzt werden sie im Bereich
Information und Kommunikation. Hier nutzen 88 % der Unternehmen Cloud-Services.
Vergleichsweise selten kommen Cloud-Services im Gastgewerbe (45 %) und im
Bereich Verkehr und Lagerei (43 %) zum Einsatz.
Unternehmen, die Cloud-Services verwenden, nutzen diese am häufigsten für
E-Mails (76 %), zur Speicherung von Daten (71 %) und für Office-Anwendungen wie
Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulation (68 %). Vergleichsweise
selten werden Softwareanwendungen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM
(Customer Relationship Management) als Cloud-Services genutzt (jeweils 23 % der
Unternehmen).
Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse stammen aus der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen. Ein Unternehmen ist laut
EU-Einheitenverordnung die "kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine
organisatorische Einheit zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und
über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt". Die Erhebung wurde mit
finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt. Bei der
Beantwortung der Fragen zur Nutzung der verschiedenen Cloud-Services waren
Mehrfachnennungen möglich.
Weitere Informationen:
Ausführliche Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in Unternehmen sind in der Datenbank GENESIS-Online
(Tabellen 52911) verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Kostenstruktur, Informationsgesellschaft
Telefon: +49 611 75 4242
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6164556
OTS: Statistisches Bundesamt
Wirtschaftsbereichen. Besonders häufig eingesetzt werden sie im Bereich
Information und Kommunikation. Hier nutzen 88 % der Unternehmen Cloud-Services.
Vergleichsweise selten kommen Cloud-Services im Gastgewerbe (45 %) und im
Bereich Verkehr und Lagerei (43 %) zum Einsatz.
Unternehmen, die Cloud-Services verwenden, nutzen diese am häufigsten für
E-Mails (76 %), zur Speicherung von Daten (71 %) und für Office-Anwendungen wie
Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulation (68 %). Vergleichsweise
selten werden Softwareanwendungen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM
(Customer Relationship Management) als Cloud-Services genutzt (jeweils 23 % der
Unternehmen).
Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse stammen aus der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen. Ein Unternehmen ist laut
EU-Einheitenverordnung die "kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine
organisatorische Einheit zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und
über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt". Die Erhebung wurde mit
finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt. Bei der
Beantwortung der Fragen zur Nutzung der verschiedenen Cloud-Services waren
Mehrfachnennungen möglich.
Weitere Informationen:
Ausführliche Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in Unternehmen sind in der Datenbank GENESIS-Online
(Tabellen 52911) verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Kostenstruktur, Informationsgesellschaft
Telefon: +49 611 75 4242
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6164556
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen