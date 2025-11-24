    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Zierpflanzen 2025

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rund 10 % weniger Betriebe und 8 % weniger Flächen als im Jahr 2021

    WIESBADEN (ots) -

    - Nordrhein-Westfalen ist mit fast der Hälfte der gesamten Grundfläche das
    bedeutendste Bundesland für den Zierpflanzenanbau
    - Veilchen und Besenheide sind die wichtigsten Produkte
    - Produktion von Weihnachtssternen sinkt gegenüber 2021 um 14,2 %

    Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2 821 Gartenbaubetriebe auf einer Grundfläche
    von rund 5 760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,7 % oder 302 Betriebe weniger als bei
    der vorherigen Erhebung im Jahr 2021. Die Grundfläche für den Anbau ging in
    diesem Zeitraum um 8,1 % oder 505 Hektar zurück. Gegenüber der Erhebung im Jahr
    2017 sank die Zahl der Zierpflanzenproduzenten sogar um 23,1 % oder 847 Betriebe
    und die bewirtschaftete Fläche um 12,6 % oder 830 Hektar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    33,38€
    Basispreis
    3,28
    Ask
    × 9,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26,93€
    Basispreis
    3,47
    Ask
    × 8,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fast die Hälfte der Zierpflanzenfläche befindet sich in Nordrhein-Westfalen

    Nordrhein-Westfalen ist 2025 mit nahezu der Hälfte der Grundfläche (47,4 % oder
    2 730 Hektar) das mit Abstand bedeutendste Bundesland für den Zierpflanzenanbau.
    Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg verfügen zusammen mit mehr als 1 920
    Hektar über weitere 33,4 % der Grundfläche.

    Mit 1 420 Hektar befindet sich fast ein Viertel (24,6 %) der gesamten
    Zierpflanzenanbaufläche in Deutschland unter Gewächshäusern und anderen hohen
    begehbaren Schutzabdeckungen. Mehr als die Hälfte dieser Flächen (54,7 % oder
    770 Hektar) wurden von Juli 2024 bis Juni 2025 mindestens einmal beheizt.

    Veilchen und Besenheide sind die bedeutendsten Beet- und Balkonpflanzen

    Die Zierpflanzenproduktion wurde für den Zeitraum eines Kalenderjahres von Juli
    2024 bis Juni 2025 erfasst. Dabei geht es um Stückzahlen von Beet- und
    Balkonpflanzen sowie Stauden, von Zimmerpflanzen und um Anbauflächen von
    Schnittblumen oder Zierpflanzen zum Schnitt. 1 939 Zierpflanzenbetriebe (-11,8 %
    gegenüber 2021) haben in dieser Zeit insgesamt mehr als 866 Millionen Beet- und
    Balkonpflanzen sowie Stauden als verkaufsfertige Pflanzen (Fertigware) erzeugt.
    Das war 6,7 % mehr Fertigware als im Wirtschaftsjahr 2020/2021, aber 12,0 %
    weniger als 2016/2017. Die wichtigsten Produkte waren dabei Veilchen (Viola), zu
    denen auch die Stiefmütterchen gehören (+7,2 % gegenüber 2020/2021), und
    Besenheide (Calluna; +37,2 %) mit jeweils rund 136 Millionen Stück. Auf den
    weiteren Plätzen folgen die Erzeugung von Stauden mit 117 Millionen Stück (-12,2
    %), Geranien (Pelargonium) mit 78 Millionen Stück (+15,9 %) und Primeln mit 61
    Millionen Stück (+26,1 %).

    Zimmerpflanzen-Erzeugung nimmt gegenüber 2021 um 21 % ab

    1 016 Gartenbaubetriebe (-16,0 % gegenüber 2021) haben im Wirtschaftsjahr von
    Juli 2024 bis Juni 2025 rund 86 Millionen Zimmerpflanzen als verkaufsfertige
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um die wichtige Marke von 30 Euro. Trotz positiver Nachrichten aus dem Pharmabereich bleibt die Aktie durch technische Widerstände und Unsicherheiten geprägt. Es besteht die Hoffnung auf eine Trendwende, doch klare Signale fehlen bislang, weshalb die Aktie vorerst nur auf der Watchlist steht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zierpflanzen 2025 Rund 10 % weniger Betriebe und 8 % weniger Flächen als im Jahr 2021 - Nordrhein-Westfalen ist mit fast der Hälfte der gesamten Grundfläche das bedeutendste Bundesland für den Zierpflanzenanbau - Veilchen und Besenheide sind die wichtigsten Produkte - Produktion von Weihnachtssternen sinkt gegenüber 2021 um 14,2 % …