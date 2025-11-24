Zierpflanzen 2025
Rund 10 % weniger Betriebe und 8 % weniger Flächen als im Jahr 2021
- Nordrhein-Westfalen ist mit fast der Hälfte der gesamten Grundfläche das
bedeutendste Bundesland für den Zierpflanzenanbau
- Veilchen und Besenheide sind die wichtigsten Produkte
- Produktion von Weihnachtssternen sinkt gegenüber 2021 um 14,2 %
Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2 821 Gartenbaubetriebe auf einer Grundfläche
von rund 5 760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,7 % oder 302 Betriebe weniger als bei
der vorherigen Erhebung im Jahr 2021. Die Grundfläche für den Anbau ging in
diesem Zeitraum um 8,1 % oder 505 Hektar zurück. Gegenüber der Erhebung im Jahr
2017 sank die Zahl der Zierpflanzenproduzenten sogar um 23,1 % oder 847 Betriebe
und die bewirtschaftete Fläche um 12,6 % oder 830 Hektar.
Fast die Hälfte der Zierpflanzenfläche befindet sich in Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen ist 2025 mit nahezu der Hälfte der Grundfläche (47,4 % oder
2 730 Hektar) das mit Abstand bedeutendste Bundesland für den Zierpflanzenanbau.
Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg verfügen zusammen mit mehr als 1 920
Hektar über weitere 33,4 % der Grundfläche.
Mit 1 420 Hektar befindet sich fast ein Viertel (24,6 %) der gesamten
Zierpflanzenanbaufläche in Deutschland unter Gewächshäusern und anderen hohen
begehbaren Schutzabdeckungen. Mehr als die Hälfte dieser Flächen (54,7 % oder
770 Hektar) wurden von Juli 2024 bis Juni 2025 mindestens einmal beheizt.
Veilchen und Besenheide sind die bedeutendsten Beet- und Balkonpflanzen
Die Zierpflanzenproduktion wurde für den Zeitraum eines Kalenderjahres von Juli
2024 bis Juni 2025 erfasst. Dabei geht es um Stückzahlen von Beet- und
Balkonpflanzen sowie Stauden, von Zimmerpflanzen und um Anbauflächen von
Schnittblumen oder Zierpflanzen zum Schnitt. 1 939 Zierpflanzenbetriebe (-11,8 %
gegenüber 2021) haben in dieser Zeit insgesamt mehr als 866 Millionen Beet- und
Balkonpflanzen sowie Stauden als verkaufsfertige Pflanzen (Fertigware) erzeugt.
Das war 6,7 % mehr Fertigware als im Wirtschaftsjahr 2020/2021, aber 12,0 %
weniger als 2016/2017. Die wichtigsten Produkte waren dabei Veilchen (Viola), zu
denen auch die Stiefmütterchen gehören (+7,2 % gegenüber 2020/2021), und
Besenheide (Calluna; +37,2 %) mit jeweils rund 136 Millionen Stück. Auf den
weiteren Plätzen folgen die Erzeugung von Stauden mit 117 Millionen Stück (-12,2
%), Geranien (Pelargonium) mit 78 Millionen Stück (+15,9 %) und Primeln mit 61
Millionen Stück (+26,1 %).
Zimmerpflanzen-Erzeugung nimmt gegenüber 2021 um 21 % ab
1 016 Gartenbaubetriebe (-16,0 % gegenüber 2021) haben im Wirtschaftsjahr von
Juli 2024 bis Juni 2025 rund 86 Millionen Zimmerpflanzen als verkaufsfertige
