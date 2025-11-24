Paris Freiherr von Troschke über Energieautarkie im Mittelstand (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Steigende Energiekosten und Klimadruck fordern Industrie undMittelstand. Die Peeek Industry Solutions GmbH bietet maßgeschneidertePV-Lösungen für mehr Autarkie, stabile Energiekosten und echteWettbewerbsvorteile - alles aus einer Hand. Welche weiteren Vorteilestromautarke Unternehmen haben und wie sie dort hinkommen, verrät der GründerParis Freiherr von Troschke in diesem Artikel.Industrie- und Gewerbeunternehmen sehen sich mit stark steigenden Energiekostenkonfrontiert, maßgeblich beeinflusst durch das EEG und Veränderungen in derNetzstruktur. Gleichzeitig wächst der Druck auf mittelständische Unternehmen,ihre CO?-Bilanz zu verbessern - sowohl gesellschaftlich als auch gesetzlich.Nach dem Boom ist der Photovoltaik-Markt anspruchsvoller geworden: Qualität,Service und Transparenz sind heute entscheidend. Die Unternehmen wollen ihreUnabhängigkeit von Preisschwankungen stärken, Energiekosten durchEigenproduktion und Speicher senken sowie langfristige Planungssicherheitgewinnen. Dabei stehen aber auch authentische Kommunikation über Nachhaltigkeitund Kosteneffizienz im Fokus. "In der Praxis werden viele Projekte durch hoheInvestitionskosten, bürokratische Hürden und technische Komplexität gebremst",erklärt Paris Freiherr von Troschke, Gründer der Peeek Industry Solutions GmbH."Wer jedoch jetzt nicht handelt, riskiert steigende Kosten, Wettbewerbsnachteileund Imageverluste.""Langfristig gesehen profitieren energieautarke Unternehmen nicht nur vonvielfältigen Vorteilen, sondern auch von einer sicheren Perspektive", fährt derPV-Experte fort. "Mit einem Ansatz, der auf Fairness, Transparenz undnachhaltiger Betreuung basiert, bieten wir das gesamte Dienstleistungsspektrumaus einer Hand." Mit ihrem Fokus auf Solartechnik hat sich die Peeek IndustrySolutions GmbH als starker Partner für mittelständische Unternehmen etabliert.Von der ersten Analyse über die Planung und Beschaffung bis hin zur Installationübernimmt das Unternehmen die komplette Projektabwicklung intern. Im Anschlussbietet das Team um Paris Freiherr von Troschke eine umfassende kontinuierlicheBetreuung an. Die Mission des Unternehmens ist klar: nachhaltige undzukunftssichere Energieprojekte zu realisieren, die mittelständischen Kundendurch intelligente Lösungen Wettbewerbsvorteile und mehr Energieautarkieverschaffen. Denn Energieautarkie ist heute ein echter Wendepunkt - und diePeeek Industry Solutions GmbH zeigt, wie sie in der Praxis gelingt.Warum Energieautarkie für Unternehmen entscheidend ist - Vorteile auf einenBlickEnergieautarkie bietet für Unternehmen auf lange Sicht viele Vorteile: