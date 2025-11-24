    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Paris Freiherr von Troschke über Energieautarkie im Mittelstand (FOTO)

    Ahrensburg (ots) - Steigende Energiekosten und Klimadruck fordern Industrie und
    Mittelstand. Die Peeek Industry Solutions GmbH bietet maßgeschneiderte
    PV-Lösungen für mehr Autarkie, stabile Energiekosten und echte
    Wettbewerbsvorteile - alles aus einer Hand. Welche weiteren Vorteile
    stromautarke Unternehmen haben und wie sie dort hinkommen, verrät der Gründer
    Paris Freiherr von Troschke in diesem Artikel.

    Industrie- und Gewerbeunternehmen sehen sich mit stark steigenden Energiekosten
    konfrontiert, maßgeblich beeinflusst durch das EEG und Veränderungen in der
    Netzstruktur. Gleichzeitig wächst der Druck auf mittelständische Unternehmen,
    ihre CO?-Bilanz zu verbessern - sowohl gesellschaftlich als auch gesetzlich.
    Nach dem Boom ist der Photovoltaik-Markt anspruchsvoller geworden: Qualität,
    Service und Transparenz sind heute entscheidend. Die Unternehmen wollen ihre
    Unabhängigkeit von Preisschwankungen stärken, Energiekosten durch
    Eigenproduktion und Speicher senken sowie langfristige Planungssicherheit
    gewinnen. Dabei stehen aber auch authentische Kommunikation über Nachhaltigkeit
    und Kosteneffizienz im Fokus. "In der Praxis werden viele Projekte durch hohe
    Investitionskosten, bürokratische Hürden und technische Komplexität gebremst",
    erklärt Paris Freiherr von Troschke, Gründer der Peeek Industry Solutions GmbH.
    "Wer jedoch jetzt nicht handelt, riskiert steigende Kosten, Wettbewerbsnachteile
    und Imageverluste."

    "Langfristig gesehen profitieren energieautarke Unternehmen nicht nur von
    vielfältigen Vorteilen, sondern auch von einer sicheren Perspektive", fährt der
    PV-Experte fort. "Mit einem Ansatz, der auf Fairness, Transparenz und
    nachhaltiger Betreuung basiert, bieten wir das gesamte Dienstleistungsspektrum
    aus einer Hand." Mit ihrem Fokus auf Solartechnik hat sich die Peeek Industry
    Solutions GmbH als starker Partner für mittelständische Unternehmen etabliert.
    Von der ersten Analyse über die Planung und Beschaffung bis hin zur Installation
    übernimmt das Unternehmen die komplette Projektabwicklung intern. Im Anschluss
    bietet das Team um Paris Freiherr von Troschke eine umfassende kontinuierliche
    Betreuung an. Die Mission des Unternehmens ist klar: nachhaltige und
    zukunftssichere Energieprojekte zu realisieren, die mittelständischen Kunden
    durch intelligente Lösungen Wettbewerbsvorteile und mehr Energieautarkie
    verschaffen. Denn Energieautarkie ist heute ein echter Wendepunkt - und die
    Peeek Industry Solutions GmbH zeigt, wie sie in der Praxis gelingt.

    Warum Energieautarkie für Unternehmen entscheidend ist - Vorteile auf einen
    Blick

    Energieautarkie bietet für Unternehmen auf lange Sicht viele Vorteile:
