Vertriebspartnerschaft für personalisierte Produkte gestartet

Hartlauer ist in Österreich führend im Bereich Augenoptik und Hörgeräte und bietet in seinen 160 Filialen als Nahversorger auch Produkte im Bereich Multimedia an. Das Familienunternehmen legt dabei einen besonderen Fokus auf exzellente Fachberatung und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Zur Erweiterung des Sortiments im Bereich Gesundheit sollen künftig die genetischen Testungen und darauf basierende, personalisierte Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte der Novogenia GmbH angeboten werden.

München, den 24.11.2025 (IRW-Press/24.11.2025) - Die Novogenia GmbH und die Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H. haben eine Vertriebspartnerschaft für Genanalysen und personalisierten Produkten gestartet. Vorab läuft bis Ende des Jahres Beratung und Verkauf über 8 Testgeschäfte.

"Wir freuen uns mit Hartlauer einen starken Vertriebspartner für unseren Heimatmarkt Österreich gefunden zu haben" kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Die Verbindung von Beratungskompetenz und hohem Kundenvertrauen machen Hartlauer für uns zu einem idealen Partner" so der Unternehmensgründer weiter.

Die Novogenia GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Darwin AG.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Healthcare-Unternehmen, insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

