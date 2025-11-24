Erfolgreicher Serienunternehmer und Großaktionär Sascha Voigt wird CEO

Ludwigsfelde (IRW-Press/24.11.2025) - Ludwigsfelde, den 24. November 2025 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) ,stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase und untermauert ihre strategische Ausrichtung mit einem klaren Führungsimpuls. Nach der am vergangenen Freitag veröffentlichten Veränderung im Vorstand übernimmt Sascha Voigt, bislang stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die Verantwortung als CEO, um die Skalierung der Mililk-Technologie, die Monetarisierung des IP-Portfolios und profitables Wachstum voranzutreiben.

Herr Sascha Voigt ist Gründer und CEO der IP Innovation Partners GmbH, Serienunternehmer und Investor mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Engineering, IP-Entwicklung, Neue Technologien, Business Development und Lizenzmodelle.

Seit mehreren Jahren begleiten Sascha Voigt und sein Team Planethic bei der Entwicklung und Skalierung der 2D-Drucktechnologie ("Mililk"). In den vergangenen 15 Jahren kann er auf mehrere erfolgreiche Exits an internationale Konzerne zurückblicken. Er ist zudem einer der größten Aktionäre von Planethic.

Mehr als 40 Patente, an denen er als Miterfinder beteiligt ist, zeigen eindrucksvoll seine technologische Expertise. Für seine Erfolge in einem seiner Unternehmen wurde Sascha Voigt, unter anderem vom Wall Street Journal, mit dem Innovation Gold Award ausgezeichnet. Dies unterstreicht sein Profil als strategischer Macher mit nachweislicher Skalierungserfahrung.

Sein Handeln folgt einem eigenen, klar an den Interessen der Aktionäre ausgerichteten Anspruch auf langfristige Wertsteigerung der Planethic Group.

Evgeni Kouris, Aufsichtsratsvorsitzender der Planethic Group, sagte: "Der Aufsichtsrat hat den Wechsel von Sascha Voigt aus dem Gremium in den Vorstand einstimmig beschlossen. Die Entscheidung für Sascha Voigt ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Planethic Group. Wir richten das Unternehmen damit noch stärker auf profitables Wachstum, IP-basierte Wertschöpfung und die Skalierung der Mililk-Technologie aus. Sascha kennt die Technologie, das Team und die Märkte seit Jahren und bringt genau die unternehmerische Umsetzungskraft mit, die wir jetzt benötigen."