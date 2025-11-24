BE OPEN erhält die Akkreditierung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen

Im Jahr 2019 hat BE OPEN beschlossen, einen großen Teil seiner Aktivitäten darauf zu konzentrieren, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Lösung aktueller und dringender Probleme der heutigen Welt zu schärfen, die in den SDGs der Vereinten Nationen formuliert sind. Die Stiftung entwickelte ein auf die SDGs ausgerichtetes Programm, um junge Menschen zu motivieren, sich für einen nachhaltigen Wandel einzusetzen. Um dies zu ermöglichen, belohnt BE OPEN die besten Arbeiten mit finanziellen Zuschüssen, bietet ihnen eine Plattform für Diskussionen und den Austausch von Ideen sowie Möglichkeiten zur Selbstbildung und Selbstdarstellung.

LUGANO, Schweiz, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN hat einen Beobachterstatus beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen erhalten, nachdem es einen Antrag gestellt hatte, in dem das mehrjährige Bildungsprogramm zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beschrieben wurde. Mit dieser Akkreditierung hat BE OPEN eine wichtige Etappe bei der Unterstützung kreativer Ansätze in verschiedenen Bereichen menschlicher Tätigkeit erreicht, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu erreichen.

Mit sechs abgeschlossenen Wettbewerben und einem laufenden Wettbewerb unterstützt und prämiert BE OPEN kontinuierlich junge Kreative bei der Entwicklung von Lösungen, die einen Beitrag dazu leisten, wie wir unangemessene Systeme verändern und bessere Bedingungen für eine gerechte und ökologisch prosperierende Welt schaffen können.

Als akkreditierte Organisation und Beobachter beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen kann BE OPEN nun an Sitzungen als Beobachter teilnehmen und Beiträge liefern.

BE OPEN fühlt sich geehrt, eine von der UNEP akkreditierte Organisation zu sein und die Möglichkeit zu erhalten, mit den weltweit einflussreichsten und konsequentesten Umweltorganisationen zusammenzuarbeiten und die Bewegung hin zu nachhaltigeren Politiken und Praktiken voranzutreiben. Die Stiftung ist begeistert von der Möglichkeit, Wissen, Erfahrungen und Visionen mit der größten Gemeinschaft von Menschen zu teilen, die sich für nachhaltigen Fortschritt einsetzen.

Der Beobachterstatus bei UNEP wird BE OPEN neue Möglichkeiten eröffnen, sich aktiv an einem der wichtigsten Dialoge der heutigen Zeit zu beteiligen, bei dem es um die Einbeziehung kreativ denkender Jugendlicher in die Gestaltung internationaler Umweltpolitik geht.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-erhalt-die-akkreditierung-des-umweltprogramms-der-vereinten-nationen-302620785.html