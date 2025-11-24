    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hässliche Wohnungen für mehr Rendite? So funktioniert das Modell vom Investmentpunk wirklich (FOTO)

    Wien (ots) - Glänzende Luxuswohnungen, stylische Lofts - und trotzdem miese
    Renditen. Während die meisten Anleger auf Hochglanz setzen, verbrennt ihr Geld
    leise im Hintergrund. Inflation, Zinsen, steigende Baukosten: Das große
    Immobilienversprechen bröckelt. Doch einer schwimmt gegen den Strom - und macht
    gerade mit den "hässlichen Entlein" der Immobilienwelt fette Gewinne.

    "Ich kaufe, wo andere die Nase rümpfen", sagt Gerald Hörhan, besser bekannt als
    der Investmentpunk. Der Selfmade-Millionär und Gründer der Investment Punk
    Academy weiß, wie man mit Mut und Kalkül Vermögen aufbaut - fernab von
    Luxusfassaden. Seine Strategie: günstig kaufen, klug vermieten, dauerhaft
    profitieren. In diesem Beitrag erklärt Gerald Hörhan, warum gerade unscheinbare
    Immobilien das Fundament echter finanzieller Freiheit bilden - und wie jeder
    diese Denkweise für sich nutzen kann.

    Warum einfache Wohnungen oft die besseren Investments sind

    Immobilien gelten seit jeher als stabile Geldanlage. Doch nicht jedes Objekt
    erfüllt die Erwartungen. Viele Anleger investieren in Prestige und Ästhetik,
    statt auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Kleine, einfache Wohnungen in
    funktionalen Lagen bieten dagegen genau das, worauf es ankommt: planbare
    Mieteinnahmen, solide Nachfrage und überschaubare Risiken. Sie sind selten
    spektakulär, aber sie rechnen sich.

    Ihr größter Vorteil liegt im planbaren Cashflow. Während Luxusobjekte häufig
    teuer finanziert werden müssen, tragen sich einfache Mietwohnungen meist selbst.
    In wirtschaftlich starken Regionen steigen die Mieten zudem mit der Inflation
    oder darüber hinaus - ein wichtiger Schutz in Zeiten steigender Preise.
    Entscheidend ist daher weniger der äußere Eindruck als vielmehr das Verhältnis
    von Lage, Kaufpreis und erzielbarer Miete.

    Der Hebel des Fremdkapitals und steuerliche Effizienz

    Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die gezielte Nutzung von Fremdkapital. In
    Deutschland und Österreich lässt sich mit günstigen Finanzierungen ein
    Vielfaches des Eigenkapitals bewegen. Wer umsichtig kalkuliert und nicht
    übermäßig verschuldet, kann sein Portfolio schrittweise erweitern und so die
    Erträge multiplizieren.

    Zusätzlich profitieren Immobilieninvestoren von steuerlichen Vorteilen.
    Abschreibungen, Zinsabsetzungen und langfristige Gestaltungsmöglichkeiten machen
    sie zu einer der effizientesten Anlageformen überhaupt. Über sogenannte
    Immobilienschaukeln lassen sich Gewinne unter bestimmten Voraussetzungen sogar
    steuerfrei aus einer Firma ins Privatvermögen übertragen - ein Hebel, der vor
