Hässliche Wohnungen für mehr Rendite? So funktioniert das Modell vom Investmentpunk wirklich (FOTO)

Wien (ots) - Glänzende Luxuswohnungen, stylische Lofts - und trotzdem miese

Renditen. Während die meisten Anleger auf Hochglanz setzen, verbrennt ihr Geld

leise im Hintergrund. Inflation, Zinsen, steigende Baukosten: Das große

Immobilienversprechen bröckelt. Doch einer schwimmt gegen den Strom - und macht

gerade mit den "hässlichen Entlein" der Immobilienwelt fette Gewinne.



"Ich kaufe, wo andere die Nase rümpfen", sagt Gerald Hörhan, besser bekannt als

der Investmentpunk. Der Selfmade-Millionär und Gründer der Investment Punk

Academy weiß, wie man mit Mut und Kalkül Vermögen aufbaut - fernab von

Luxusfassaden. Seine Strategie: günstig kaufen, klug vermieten, dauerhaft

profitieren. In diesem Beitrag erklärt Gerald Hörhan, warum gerade unscheinbare

Immobilien das Fundament echter finanzieller Freiheit bilden - und wie jeder

diese Denkweise für sich nutzen kann.









Immobilien gelten seit jeher als stabile Geldanlage. Doch nicht jedes Objekt

erfüllt die Erwartungen. Viele Anleger investieren in Prestige und Ästhetik,

statt auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Kleine, einfache Wohnungen in

funktionalen Lagen bieten dagegen genau das, worauf es ankommt: planbare

Mieteinnahmen, solide Nachfrage und überschaubare Risiken. Sie sind selten

spektakulär, aber sie rechnen sich.



Ihr größter Vorteil liegt im planbaren Cashflow. Während Luxusobjekte häufig

teuer finanziert werden müssen, tragen sich einfache Mietwohnungen meist selbst.

In wirtschaftlich starken Regionen steigen die Mieten zudem mit der Inflation

oder darüber hinaus - ein wichtiger Schutz in Zeiten steigender Preise.

Entscheidend ist daher weniger der äußere Eindruck als vielmehr das Verhältnis

von Lage, Kaufpreis und erzielbarer Miete.



Der Hebel des Fremdkapitals und steuerliche Effizienz



Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die gezielte Nutzung von Fremdkapital. In

Deutschland und Österreich lässt sich mit günstigen Finanzierungen ein

Vielfaches des Eigenkapitals bewegen. Wer umsichtig kalkuliert und nicht

übermäßig verschuldet, kann sein Portfolio schrittweise erweitern und so die

Erträge multiplizieren.



Zusätzlich profitieren Immobilieninvestoren von steuerlichen Vorteilen.

Abschreibungen, Zinsabsetzungen und langfristige Gestaltungsmöglichkeiten machen

sie zu einer der effizientesten Anlageformen überhaupt. Über sogenannte

Immobilienschaukeln lassen sich Gewinne unter bestimmten Voraussetzungen sogar

steuerfrei aus einer Firma ins Privatvermögen übertragen - ein Hebel, der vor





