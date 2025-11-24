Hässliche Wohnungen für mehr Rendite? So funktioniert das Modell vom Investmentpunk wirklich (FOTO)
Wien (ots) - Glänzende Luxuswohnungen, stylische Lofts - und trotzdem miese
Renditen. Während die meisten Anleger auf Hochglanz setzen, verbrennt ihr Geld
leise im Hintergrund. Inflation, Zinsen, steigende Baukosten: Das große
Immobilienversprechen bröckelt. Doch einer schwimmt gegen den Strom - und macht
gerade mit den "hässlichen Entlein" der Immobilienwelt fette Gewinne.
"Ich kaufe, wo andere die Nase rümpfen", sagt Gerald Hörhan, besser bekannt als
der Investmentpunk. Der Selfmade-Millionär und Gründer der Investment Punk
Academy weiß, wie man mit Mut und Kalkül Vermögen aufbaut - fernab von
Luxusfassaden. Seine Strategie: günstig kaufen, klug vermieten, dauerhaft
profitieren. In diesem Beitrag erklärt Gerald Hörhan, warum gerade unscheinbare
Immobilien das Fundament echter finanzieller Freiheit bilden - und wie jeder
diese Denkweise für sich nutzen kann.
Warum einfache Wohnungen oft die besseren Investments sind
Immobilien gelten seit jeher als stabile Geldanlage. Doch nicht jedes Objekt
erfüllt die Erwartungen. Viele Anleger investieren in Prestige und Ästhetik,
statt auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Kleine, einfache Wohnungen in
funktionalen Lagen bieten dagegen genau das, worauf es ankommt: planbare
Mieteinnahmen, solide Nachfrage und überschaubare Risiken. Sie sind selten
spektakulär, aber sie rechnen sich.
Ihr größter Vorteil liegt im planbaren Cashflow. Während Luxusobjekte häufig
teuer finanziert werden müssen, tragen sich einfache Mietwohnungen meist selbst.
In wirtschaftlich starken Regionen steigen die Mieten zudem mit der Inflation
oder darüber hinaus - ein wichtiger Schutz in Zeiten steigender Preise.
Entscheidend ist daher weniger der äußere Eindruck als vielmehr das Verhältnis
von Lage, Kaufpreis und erzielbarer Miete.
Der Hebel des Fremdkapitals und steuerliche Effizienz
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die gezielte Nutzung von Fremdkapital. In
Deutschland und Österreich lässt sich mit günstigen Finanzierungen ein
Vielfaches des Eigenkapitals bewegen. Wer umsichtig kalkuliert und nicht
übermäßig verschuldet, kann sein Portfolio schrittweise erweitern und so die
Erträge multiplizieren.
Zusätzlich profitieren Immobilieninvestoren von steuerlichen Vorteilen.
Abschreibungen, Zinsabsetzungen und langfristige Gestaltungsmöglichkeiten machen
sie zu einer der effizientesten Anlageformen überhaupt. Über sogenannte
Immobilienschaukeln lassen sich Gewinne unter bestimmten Voraussetzungen sogar
steuerfrei aus einer Firma ins Privatvermögen übertragen - ein Hebel, der vor
