    ANALYSE-FLASH

    Goldman nimmt Mercedes-Benz mit 'Buy' wieder auf - Ziel 74 Euro

    • Goldman Sachs bewertet Mercedes-Benz mit "Buy".
    • Kursziel von 74 Euro trotz turbulenter Zeiten.
    • Premiumsegment bleibt unterbewertet, gesunde Bilanzen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Mercedes-Benz beim Kursziel von 74 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Bei BMW und Mercedes lobt er unter anderem gesunde Bilanzen und Barmittelzuflüsse sowie aktionärsfreundliche Mittelverwendung./ag/mis/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 57,85 auf Tradegate (24. November 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 55,23 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -2,68 %/+37,30 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 74 Euro

