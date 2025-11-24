Rheinmetall & Hensoldt tiefrot
Rüstungsrallye vorbei? Fortschritte beim Ukraine-Frieden lassen Aktien fallen
Europas Rüstungsbranche steht zu Wochenbeginn erneut unter Druck. Bereits am Freitag waren die Kurse massiv eingebrochen – nun setzt sich die Schwäche fort.
- Rüstungsbranche unter Druck durch Friedensverhandlungen.
- Europäischer Luft- und Raumfahrtindex auf Tiefstand.
- Analysten sehen Chancen trotz Kursrückgänge.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Hintergrund sind neue diplomatische Bewegungen im Ukraine-Krieg: USA und Ukraine arbeiten in Genf an einem überarbeiteten Rahmen für mögliche Friedensverhandlungen. Details sind zwar nicht bekannt, doch allein die Aussicht auf Fortschritte belastet die Branche deutlich.
Der europäische Luft- und Raumfahrtindex fiel am Montagvormittag auf den niedrigsten Stand seit August. Besonders stark traf es deutsche Titel: Rheinmetall rutschte weiter ab und markierte ein Tief seit April. Renk, bereits am Freitag unter Druck, verlor erneut mehrere Prozent. Auch Hensoldt sank auf das Niveau vom Mai. Alle drei deutschen Rüstungsgrößen verloren am Montagmorgen zwischen 2,5 und 3,5 Prozent.
Im übrigen Europa sah es kaum besser aus: Leonardo aus Italien, Saab aus Schweden und Thales aus Frankreich gaben ebenfalls nach. Viele Anleger fürchten, dass eine diplomatische Entspannung kurzfristig zu geringerer Nachfrage nach Militärgerät führen könnte.
Analysten mahnen jedoch zur Gelassenheit. Trotz der Kursrückgänge sei die sicherheitspolitische Lage unverändert angespannt, und Europas Modernisierung der Streitkräfte laufe weiter, heißt es übereinstimmend. JPMorgan-Analyst David Perry sieht in der Rheinmetall-Korrektur sogar eine attraktive Einstiegschance. Die Aktie hatte sich bis Anfang Oktober mehr als verdreifacht, seither aber fast ein Drittel eingebüßt. Dennoch liegt das Plus im laufenden Jahr immer noch bei beeindruckenden 132 Prozent.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion