Rüstungsrallye vorbei? Fortschritte beim Ukraine-Frieden lassen Aktien fallen

Hintergrund sind neue diplomatische Bewegungen im Ukraine-Krieg: USA und Ukraine arbeiten in Genf an einem überarbeiteten Rahmen für mögliche Friedensverhandlungen. Details sind zwar nicht bekannt, doch allein die Aussicht auf Fortschritte belastet die Branche deutlich.

Der europäische Luft- und Raumfahrtindex fiel am Montagvormittag auf den niedrigsten Stand seit August. Besonders stark traf es deutsche Titel: Rheinmetall rutschte weiter ab und markierte ein Tief seit April. Renk, bereits am Freitag unter Druck, verlor erneut mehrere Prozent. Auch Hensoldt sank auf das Niveau vom Mai. Alle drei deutschen Rüstungsgrößen verloren am Montagmorgen zwischen 2,5 und 3,5 Prozent.