DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya warf am Montag die Frage auf, ob sich der 1&1-Mutterkonzern United Internet mit der Vereinfachung der Konzernstruktur zugleich für eine mögliche Branchenkonsolidierung in Deutschland positioniert. Er habe bereits zuvor argumentiert, dass bei 1&1 im Falle einer solchen Konsolidierung erhebliches Aufwärtspotenzial bestehe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 22,55EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.
