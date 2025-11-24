    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya warf am Montag die Frage auf, ob sich der 1&1-Mutterkonzern United Internet mit der Vereinfachung der Konzernstruktur zugleich für eine mögliche Branchenkonsolidierung in Deutschland positioniert. Er habe bereits zuvor argumentiert, dass bei 1&1 im Falle einer solchen Konsolidierung erhebliches Aufwärtspotenzial bestehe./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 22,55EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Keval Khiroya
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 29
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya warf am Montag die Frage auf, ob sich der 1&1-Mutterkonzern United Internet mit der Vereinfachung der …