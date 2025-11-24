Gold – Eine neue Ära für Realvermögen und Wertsicherheit. Newmont, Barrick, Quimbaya, Pasofino und Aris im Fokus

Gold hat international ein hohes Renommee, weil es seit Jahrtausenden als beständiger Wertspeicher gilt und als „sicherer Hafen“ in wirtschaftlich unsicheren Zeiten dient. Es vermittelt Anlegern Stabilität und Vertrauen, insbesondere bei Inflation, politischen Krisen oder Finanzmarktturbulenzen. Seine kulturelle und historische Bedeutung, die bis ins alte Ägypten zurückreicht, verstärkt diese psychologische Sicherheitswirkung und macht Gold zur bevorzugten Absicherung gegen Wertverluste anderer Anlageklassen. Physisches Gold gibt Investoren zudem das beruhigende Gefühl eines greifbaren und inflationsresistenten Vermögenswertes, das sich vor allem in volatilen Zeiten bewährt hat. Auch Zentralbanken setzen weiterhin auf Goldreserven als Wertsicherungs-Instrument und Hedge gegen Währungsverluste. Doch physisches Gold ist an den Terminmärkten rar geworden. Investoren, die früher nur an der Preisbewegung partizipieren wollten, möchten das gelbe Metall nun in den Händen halten. Das ist für Alle aber nicht möglich, denn das sogenannte Papiergold übersteigt die physische Menge um das 100-fache.

Gold im Handel unter Banken – Papierdokumente mit Auslieferungsversprechen

Laut dem privaten Unternehmen Kettner Edelmetalle aus Österreich besteht eine grobe Schätzung, dass aktuell auf eine physische Unze Gold etwa 123 Unzen Papiergold kommen könnten. Für diese Zahl gibt es unterschiedliche Annahmen, sie liegen aber allesamt zwischen 80 und 150 Papierunzen versus physische Unze. Deutschland besitzt mit über 3.300 Tonnen die zweitgrößten Goldreserven der Welt, lagert aber einen Großteil davon in Tresoren in New York und London. Diese Lagerung im Ausland hat strategische Vorteile: Sie ermöglicht Flexibilität und schnelle Reaktionsfähigkeit in Krisenzeiten sowie eine zusätzliche Sicherheitsebene. Die Bundesbank strebt deshalb meist nur eine teilweise Rückführung des physischen Goldes nach Deutschland an, um den Wert und die Nutzung der Reserven nicht einzuschränken.

Investoren glauben stark an Gold, weil es als inflationssicherer und krisenerprobter Wertspeicher eine Art Versicherungspolice gegen wirtschaftliche Unsicherheiten darstellt. Im Gegensatz zu volatilen Aktien oder staatsabhängigen Anleihen ist Gold ein physisches Gut, das nicht verfällt und sich nicht beliebig vermehren lässt. Auch in Zeiten hoher Zinsen, geopolitischer Krisen und wachsender Unsicherheit z.B. im Technologiesektor steigt die Nachfrage nach Gold. Das Edelmetall wird zunehmend als unverzichtbares Element der Portfolioabsicherung gegen Währungsrisiken und systemische Schocks angesehen. Die derzeitige Dynamik am Markt, mit einem rasanten Anstieg gefolgt von heftigen Konsolidierungen, bestätigt die anhaltende Attraktivität für Anleger weltweit. Indiziert wird aber auch eine physische Knappheit, die seit Wochen zur Verunsicherung an den Terminmärkten führt. Anleger haben durch die Investition in aktive Goldminen und Explorer die Möglichkeit, in das vorhandene Gold im Boden zu investieren und partizipieren gleichzeitig an der deutlich gestiegenen Marge zwischen Schürfen und Abverkauf.