Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 68,20 auf Tradegate (24. November 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+30,66 % bedeutet.