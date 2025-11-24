    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 68,20 auf Tradegate (24. November 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+30,66 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
