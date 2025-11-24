ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro
- Kursziel für Wacker Chemie auf 60 Euro gesenkt.
- Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft.
- Hohe Risiken durch Zollunsicherheiten und Überangebot.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 68,20 auf Tradegate (24. November 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+30,66 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!