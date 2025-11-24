10 Millionen Downloads in einer Woche: Alibaba setzt zum Angriff auf ChatGPT an

Die Aktie des E-Commerce-Riesen stieg nach Bekanntgabe der Zahlen an der Hongkonger Börse.

Die Alibaba Group hat mit der neu aufgelegten Qwen-App einen unerwartet starken Start hingelegt. In der Woche nach dem Relaunch wurde die Anwendung mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen.

Alibaba hatte die Daten in einem Blogbeitrag auf WeChat veröffentlicht. Der Anstieg folgt auf die Umbenennung und Modernisierung bestehender Apps für iOS und Android, die nun unter der Marke Qwen gebündelt sind.

Der Erfolg reiht sich in eine Serie rasanter Nutzerzuwächse neuer KI-Apps ein. ChatGPT erreichte vor drei Jahren als schnellste Anwendung weltweit 100 Millionen Nutzer. Neben Threads von Meta, das stark von Facebook und Instagram profitierte, zählt Qwen nun zu den am schnellsten wachsenden Plattformen – insbesondere in China, wo ChatGPT nicht verfügbar ist.

Für die Bewertung des Konzerns ist der Erfolg der App laut Analysten entscheidend. "Ob sie die Qwen-App nutzen können, um ihr Endkundengeschäft voranzutreiben, wird ein wichtiger Faktor sein, der die zukünftige Bewertung des Unternehmens beeinflusst", zitiert Bloomberg Kenny Ng, Stratege bei China Everbright Securities International. Der Markt sehe den Schritt zudem als wichtig für den Vergleich zu OpenAI.

Die ersten Qwen-Zahlen folgen auf eine ähnliche Mitteilung der Ant Group, Alibabas Fintech-Tochter. Sie hatte in der vergangenen Woche ihren multimodalen KI-Assistenten LingGuang vorgestellt, der innerhalb von vier Tagen mehr als eine Million Downloads erzielte.

Alibaba plant, die Qwen-App in den kommenden Monaten schrittweise zu einem vollwertigen KI-Agenten auszubauen. Künftig soll die Anwendung Shopping-Prozesse unterstützen, etwa auf Taobao, und zusätzliche agentenbasierte Funktionen erhalten. Unter der Führung von Konzernchef Eddie Wu positioniert sich Alibaba verstärkt als KI-zentriertes Unternehmen. Investoren erwarten detaillierte Einblicke in diese Strategie, sobald der Konzern am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegt.

"Alibaba plant, wichtige Lifestyle- und Produktivitätsdienste – darunter digitale Karten, Essenslieferungen, Reisebuchungen, Office-Tools, E-Commerce, Bildung und Gesundheitsberatung – direkt in die Qwen-App zu integrieren", erklärte das Unternehmen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 137,4EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.



