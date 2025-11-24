KI: Google zerstört ChatGPT - die 3 Billionen-Bombe der Verlierer!

Google "zerstört" mit Gemini 3 die bisherige Führungsposition von ChatGPT und hat nun alle Chancen, der dominante KI-Player zu werden - mit massiven Folgen nicht nur für ChatGPT-Betreiber OpenAI, sondern auch für Tech-Giganten wie Nvida und Microsoft! Denn Google hat mit Gemini 3 nicht nur eine viel breitere Daten-Basis und damit die bessere KI, sondern auch mit den auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen TPUs geringere Kosten. Damit ist der bisherige Profiteur im KI-Goldrausch, der Schaufelverkäufer Nvidia, in Gefahr: denn wenn der Monopolist seine faktische Monopol-Stellung verliert, werden Billionen-Investitionen in Datencenter, die eben darauf basieren, ein Problem bekommen: die 3-Billionen Kredit-Blase durch private loans gerät in Gefahr..

Hinweise aus Video: