    Ifo-Index sinkt überraschend - Zweifel an baldiger Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich.
    • Ifo-Geschäftsklima fällt auf 88,1 Punkte im November.
    • Unternehmen erwarten keine baldige Erholung der Lage.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung überraschend verschlechtert. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag mitteilt. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 88,5 Punkte gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

    Ausschlaggebend für den Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers war die schlechtere Einschätzung der künftigen Geschäfte. Insbesondere in den Industriebetrieben haben die Erwartungen einen deutlichen Dämpfer erhalten. Die rund 9.000 befragten Unternehmen haben die aktuelle Lage aber etwas besser eingeschätzt als im Vormonat./jkr/jsl/stk





