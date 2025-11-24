    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vereinbarkeit mit Erfahrung

    Arbeitgeber reagieren auf Bedarfe lebensälterer Erwerbstätiger

    Berlin/ Frankfurt am Main (ots) - Die Chancen für Lebensältere, von Arbeitgebern
    neu eingestellt zu werden, haben sich verbessert. Mit einem Portfolio aus
    Flexibilisierungsmöglichkeiten, Förderung des Wissenstransfers zwischen den
    Generationen und Gesundheitsmaßnahmen wollen Organisationen eine längere
    Erwerbstätigkeit für lebenserfahrene Beschäftigte attraktiv gestalten. Das zeigt
    die aktuelle Kurzumfrage "#agematters - Vereinbarkeit mit Erfahrung" der
    berufundfamilie Service GmbH und des Unternehmensnetzwerks "Erfolgsfaktor
    Familie".

    Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Organisationen großen Wert darauflegen, das
    Know-how lebenserfahrener Mitarbeitender nicht zu verlieren: So sehen sechs von
    zehn Organisationen (59,5 Prozent) in älteren Beschäftigten eine wichtige bis
    sehr wichtige Zielgruppe der Mitarbeitendenbindung. Nachdem im Recruiting
    bislang der Fokus auf der Gewinnung von jungen Talenten lag, vollzieht sich vor
    dem Hintergrund des wachsenden Personalmangels ein Wandel: 38,8 Prozent der
    befragten Unternehmensvertreter*innen sagen, dass Erwerbstätige jenseits der 50
    eine große Bedeutung für die Mitarbeitendengewinnung haben.

    88,2 Prozent der Unternehmen geben zwar an, dass die Beschäftigten üblicherweise
    in Vollzeit bis zum gesetzlichen Rentenalter bei ihnen tätig sind, doch auch
    Flexibilisierungsmöglichkeiten werden genutzt: Bei 64,5 Prozent gehen
    Beschäftigte mitunter vor dem Renteneintritt in Teilzeit.

    Teilzeit und andere flexible Arbeitszeitmodelle sind für die meisten Arbeitgeber
    (91,7 Prozent) gleichzeitig besonders geeignet, um ältere Beschäftigte zu einer
    längeren Erwerbstätigkeit zu motivieren. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass die
    Lebensälteren, die bei sechs von zehn Arbeitgebern (60,9 Prozent) über das
    Rentenalter hinaus weiterbeschäftigt sind, dies in Teilzeit tun oder als
    geringfügig Tätige.

    Vielfalt der Vereinbarkeitswünsche, Vielfalt der Lösungen

    Begründet ist die Reduzierung des Arbeitsumfangs vielfach in gesundheitlichen
    Veränderungen. Ob ein größeres Ruhebedürfnis, Wechseljahresbeschwerden, Probleme
    bei Nachtschichten oder chronische Erkrankungen - die Gesunderhaltung bzw.
    Unterstützung der Gesundheit ist laut der Arbeitgeber der wichtigste Grund für
    ältere Beschäftigte, Vereinbarkeitsangebote in Anspruch zu nehmen. Für nahezu
    neun von zehn (88,8 Prozent) resultiert daraus ein Vereinbarkeitsbedarf.
    Konkrete Unterstützungsangebote sind Home-Office, Arbeit zur Tagesschicht oder
    auch Jobsharing zur Entlastung.

    Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle. 84,1 Prozent der Organisationen
    beobachten, dass ältere Mitarbeitende ihren Beruf mit privaten Pflegeaufgaben
    vereinbaren möchten. Auch der Wunsch nach mehr Freizeit (62,9 Prozent) und die
