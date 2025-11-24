Vereinbarkeit mit Erfahrung
Arbeitgeber reagieren auf Bedarfe lebensälterer Erwerbstätiger
Berlin/ Frankfurt am Main (ots) - Die Chancen für Lebensältere, von Arbeitgebern
neu eingestellt zu werden, haben sich verbessert. Mit einem Portfolio aus
Flexibilisierungsmöglichkeiten, Förderung des Wissenstransfers zwischen den
Generationen und Gesundheitsmaßnahmen wollen Organisationen eine längere
Erwerbstätigkeit für lebenserfahrene Beschäftigte attraktiv gestalten. Das zeigt
die aktuelle Kurzumfrage "#agematters - Vereinbarkeit mit Erfahrung" der
berufundfamilie Service GmbH und des Unternehmensnetzwerks "Erfolgsfaktor
Familie".
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Organisationen großen Wert darauflegen, das
Know-how lebenserfahrener Mitarbeitender nicht zu verlieren: So sehen sechs von
zehn Organisationen (59,5 Prozent) in älteren Beschäftigten eine wichtige bis
sehr wichtige Zielgruppe der Mitarbeitendenbindung. Nachdem im Recruiting
bislang der Fokus auf der Gewinnung von jungen Talenten lag, vollzieht sich vor
dem Hintergrund des wachsenden Personalmangels ein Wandel: 38,8 Prozent der
befragten Unternehmensvertreter*innen sagen, dass Erwerbstätige jenseits der 50
eine große Bedeutung für die Mitarbeitendengewinnung haben.
neu eingestellt zu werden, haben sich verbessert. Mit einem Portfolio aus
Flexibilisierungsmöglichkeiten, Förderung des Wissenstransfers zwischen den
Generationen und Gesundheitsmaßnahmen wollen Organisationen eine längere
Erwerbstätigkeit für lebenserfahrene Beschäftigte attraktiv gestalten. Das zeigt
die aktuelle Kurzumfrage "#agematters - Vereinbarkeit mit Erfahrung" der
berufundfamilie Service GmbH und des Unternehmensnetzwerks "Erfolgsfaktor
Familie".
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Organisationen großen Wert darauflegen, das
Know-how lebenserfahrener Mitarbeitender nicht zu verlieren: So sehen sechs von
zehn Organisationen (59,5 Prozent) in älteren Beschäftigten eine wichtige bis
sehr wichtige Zielgruppe der Mitarbeitendenbindung. Nachdem im Recruiting
bislang der Fokus auf der Gewinnung von jungen Talenten lag, vollzieht sich vor
dem Hintergrund des wachsenden Personalmangels ein Wandel: 38,8 Prozent der
befragten Unternehmensvertreter*innen sagen, dass Erwerbstätige jenseits der 50
eine große Bedeutung für die Mitarbeitendengewinnung haben.
88,2 Prozent der Unternehmen geben zwar an, dass die Beschäftigten üblicherweise
in Vollzeit bis zum gesetzlichen Rentenalter bei ihnen tätig sind, doch auch
Flexibilisierungsmöglichkeiten werden genutzt: Bei 64,5 Prozent gehen
Beschäftigte mitunter vor dem Renteneintritt in Teilzeit.
Teilzeit und andere flexible Arbeitszeitmodelle sind für die meisten Arbeitgeber
(91,7 Prozent) gleichzeitig besonders geeignet, um ältere Beschäftigte zu einer
längeren Erwerbstätigkeit zu motivieren. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass die
Lebensälteren, die bei sechs von zehn Arbeitgebern (60,9 Prozent) über das
Rentenalter hinaus weiterbeschäftigt sind, dies in Teilzeit tun oder als
geringfügig Tätige.
Vielfalt der Vereinbarkeitswünsche, Vielfalt der Lösungen
Begründet ist die Reduzierung des Arbeitsumfangs vielfach in gesundheitlichen
Veränderungen. Ob ein größeres Ruhebedürfnis, Wechseljahresbeschwerden, Probleme
bei Nachtschichten oder chronische Erkrankungen - die Gesunderhaltung bzw.
Unterstützung der Gesundheit ist laut der Arbeitgeber der wichtigste Grund für
ältere Beschäftigte, Vereinbarkeitsangebote in Anspruch zu nehmen. Für nahezu
neun von zehn (88,8 Prozent) resultiert daraus ein Vereinbarkeitsbedarf.
Konkrete Unterstützungsangebote sind Home-Office, Arbeit zur Tagesschicht oder
auch Jobsharing zur Entlastung.
Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle. 84,1 Prozent der Organisationen
beobachten, dass ältere Mitarbeitende ihren Beruf mit privaten Pflegeaufgaben
vereinbaren möchten. Auch der Wunsch nach mehr Freizeit (62,9 Prozent) und die
in Vollzeit bis zum gesetzlichen Rentenalter bei ihnen tätig sind, doch auch
Flexibilisierungsmöglichkeiten werden genutzt: Bei 64,5 Prozent gehen
Beschäftigte mitunter vor dem Renteneintritt in Teilzeit.
Teilzeit und andere flexible Arbeitszeitmodelle sind für die meisten Arbeitgeber
(91,7 Prozent) gleichzeitig besonders geeignet, um ältere Beschäftigte zu einer
längeren Erwerbstätigkeit zu motivieren. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass die
Lebensälteren, die bei sechs von zehn Arbeitgebern (60,9 Prozent) über das
Rentenalter hinaus weiterbeschäftigt sind, dies in Teilzeit tun oder als
geringfügig Tätige.
Vielfalt der Vereinbarkeitswünsche, Vielfalt der Lösungen
Begründet ist die Reduzierung des Arbeitsumfangs vielfach in gesundheitlichen
Veränderungen. Ob ein größeres Ruhebedürfnis, Wechseljahresbeschwerden, Probleme
bei Nachtschichten oder chronische Erkrankungen - die Gesunderhaltung bzw.
Unterstützung der Gesundheit ist laut der Arbeitgeber der wichtigste Grund für
ältere Beschäftigte, Vereinbarkeitsangebote in Anspruch zu nehmen. Für nahezu
neun von zehn (88,8 Prozent) resultiert daraus ein Vereinbarkeitsbedarf.
Konkrete Unterstützungsangebote sind Home-Office, Arbeit zur Tagesschicht oder
auch Jobsharing zur Entlastung.
Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle. 84,1 Prozent der Organisationen
beobachten, dass ältere Mitarbeitende ihren Beruf mit privaten Pflegeaufgaben
vereinbaren möchten. Auch der Wunsch nach mehr Freizeit (62,9 Prozent) und die
Autor folgen