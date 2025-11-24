Arbeitgeber reagieren auf Bedarfe lebensälterer Erwerbstätiger

Berlin/ Frankfurt am Main (ots) - Die Chancen für Lebensältere, von Arbeitgebern

neu eingestellt zu werden, haben sich verbessert. Mit einem Portfolio aus

Flexibilisierungsmöglichkeiten, Förderung des Wissenstransfers zwischen den

Generationen und Gesundheitsmaßnahmen wollen Organisationen eine längere

Erwerbstätigkeit für lebenserfahrene Beschäftigte attraktiv gestalten. Das zeigt

die aktuelle Kurzumfrage "#agematters - Vereinbarkeit mit Erfahrung" der

berufundfamilie Service GmbH und des Unternehmensnetzwerks "Erfolgsfaktor

Familie".



Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Organisationen großen Wert darauflegen, das

Know-how lebenserfahrener Mitarbeitender nicht zu verlieren: So sehen sechs von

zehn Organisationen (59,5 Prozent) in älteren Beschäftigten eine wichtige bis

sehr wichtige Zielgruppe der Mitarbeitendenbindung. Nachdem im Recruiting

bislang der Fokus auf der Gewinnung von jungen Talenten lag, vollzieht sich vor

dem Hintergrund des wachsenden Personalmangels ein Wandel: 38,8 Prozent der

befragten Unternehmensvertreter*innen sagen, dass Erwerbstätige jenseits der 50

eine große Bedeutung für die Mitarbeitendengewinnung haben.







in Vollzeit bis zum gesetzlichen Rentenalter bei ihnen tätig sind, doch auch

Flexibilisierungsmöglichkeiten werden genutzt: Bei 64,5 Prozent gehen

Beschäftigte mitunter vor dem Renteneintritt in Teilzeit.



Teilzeit und andere flexible Arbeitszeitmodelle sind für die meisten Arbeitgeber

(91,7 Prozent) gleichzeitig besonders geeignet, um ältere Beschäftigte zu einer

längeren Erwerbstätigkeit zu motivieren. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass die

Lebensälteren, die bei sechs von zehn Arbeitgebern (60,9 Prozent) über das

Rentenalter hinaus weiterbeschäftigt sind, dies in Teilzeit tun oder als

geringfügig Tätige.



Vielfalt der Vereinbarkeitswünsche, Vielfalt der Lösungen



Begründet ist die Reduzierung des Arbeitsumfangs vielfach in gesundheitlichen

Veränderungen. Ob ein größeres Ruhebedürfnis, Wechseljahresbeschwerden, Probleme

bei Nachtschichten oder chronische Erkrankungen - die Gesunderhaltung bzw.

Unterstützung der Gesundheit ist laut der Arbeitgeber der wichtigste Grund für

ältere Beschäftigte, Vereinbarkeitsangebote in Anspruch zu nehmen. Für nahezu

neun von zehn (88,8 Prozent) resultiert daraus ein Vereinbarkeitsbedarf.

Konkrete Unterstützungsangebote sind Home-Office, Arbeit zur Tagesschicht oder

auch Jobsharing zur Entlastung.



Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle. 84,1 Prozent der Organisationen

beobachten, dass ältere Mitarbeitende ihren Beruf mit privaten Pflegeaufgaben

vereinbaren möchten. Auch der Wunsch nach mehr Freizeit (62,9 Prozent) und die Seite 1 von 2 Seite 2 ►





