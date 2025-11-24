GESCO: Optimierungsmaßnahmen greifen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Veränderungen im Konsolidierungskreis einen Umsatzrückgang verzeichnet, bei EBIT und Konzernüberschuss aber deutlich zugelegt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Zahlenwerk wegen der Veränderungen im Konsolidierungskreis nur eingeschränkt vergleichbar. Demnach habe das Unternehmen AstroPlast und die Doerrenberg-Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk zum Jahresende 2024 verkauft sowie Eckart erstkonsolidiert. Gleichwohl falle beim Vorjahresvergleich positiv ins Auge, dass die Industriegruppe trotz einer um knapp 5 Prozent niedrigeren Umsatzbasis Steigerungen beim EBIT um über 20 Prozent und beim Nettoergebnis sogar um gut 55 Prozent realisiert habe. Nach einem schwachen Oktober sowie aufgrund sich abzeichnender Verschiebungen von Kundenabnahmen im Projektgeschäft auf Anfang 2026 und einer erwarteten saldierten Ergebnisbelastung von rund 1 Mio. Euro aus verschiedenen Sondereffekten sei die Guidance für 2025 vom Vorstand jedoch nach unten angepasst worden. Gleichwohl zeige sich der Analyst zuversichtlich, dass die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend widrigen Rahmenbedingungen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften stetig profitabel wachsen könne. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2025, 10:25 Uhr)



Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,85EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 26,00 EUR

