    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wenn Führung zum Renditefaktor wird

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie Unternehmen Leadership endlich messbar machen (FOTO)

    Bensheim (ots) - Produktivität, Krankenstand, Fluktuation - in vielen
    Unternehmen schwanken diese Zahlen stark. Doch der Grund liegt oft nicht in der
    Technik, sondern in der Führung. Eine aktuelle Studie der HealthVision in einem
    international tätigen deutschen Industriekonzern mit fast 10.000 Mitarbeitenden
    zeigt: Je besser die Führung, desto besser auch Gesundheit, Motivation und
    Leistungsfähigkeit. Führung wirkt damit direkt auf den Unternehmenserfolg. Wer
    Leadership messbar macht, kann gezielt steuern statt zu hoffen.

    Führung ist kein weicher Faktor mehr, sondern eine messbare Größe mit echtem
    Renditeeffekt. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Leadership erstmals objektiv
    bewerten lässt und warum Investitionen in gute Führung die rentabelsten im
    ganzen Unternehmen sein können.

    Führung als unsichtbare Kraft - aber mit messbarer Wirkung

    Schlechte Führung zeigt sich selten auf den ersten Blick. Sie wirkt schleichend,
    untergräbt Vertrauen und Zusammenarbeit und bleibt oft unbemerkt, bis die Folgen
    sichtbar werden: sinkende Motivation, steigende Fehlzeiten, Kündigungen. Gute
    Führung dagegen entfaltet eine unsichtbare, aber starke Wirkung. Sie schafft
    psychologische Sicherheit, Klarheit und Engagement.

    Entscheidend ist, diese Wirkung nicht länger dem Zufall zu überlassen. Mit
    empirischen Methoden lässt sich heute objektiv messen, wie Führung tatsächlich
    erlebt wird - nicht durch Selbsteinschätzung, sondern durch die Wahrnehmung der
    Geführten. Denn nur sie können einschätzen, ob eine Führungskraft Vertrauen
    fördert, Orientierung gibt und damit die Basis für Leistung schafft.

    Leadership als Renditehebel

    Führung kann heute auf ihre ökonomische Wirkung hin analysiert werden. Studien
    wie People Through Performance (McKinsey, 2023) belegen: Unternehmen, die
    Mitarbeiterentwicklung und Unternehmensziele in Einklang bringen, sind
    langfristig erfolgreicher und stabiler. Genau hier setzt das von HealthVision
    entwickelte Instrument an. Es zeigt auf Abteilungsebene, wie Führungsqualität
    mit Motivation, Identifikation und Kennzahlen wie Fehlzeiten oder Fluktuation
    zusammenhängt.

    So wird erstmals berechenbar, wie stark bestimmte Führungsmerkmale auf die
    Wertschöpfung wirken. Unternehmen können den wirtschaftlichen Schaden
    ungünstiger Führung beziffern und die Rendite von Verbesserungsmaßnahmen
    nachweisen. Was früher als "weicher Faktor" galt, wird so zum klar messbaren
    Erfolgsparameter.

    Von der Theorie zur Praxis

    Das wissenschaftlich validierte Messinstrument von HealthVision verbindet
    moderne Führungstheorien mit betriebswirtschaftlichen Daten. Es erfasst zehn
    Dimensionen, darunter Vertrauen, Selbstführung und Teamsteuerung. In der
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wenn Führung zum Renditefaktor wird Wie Unternehmen Leadership endlich messbar machen (FOTO) Produktivität, Krankenstand, Fluktuation - in vielen Unternehmen schwanken diese Zahlen stark. Doch der Grund liegt oft nicht in der Technik, sondern in der Führung. Eine aktuelle Studie der HealthVision in einem international tätigen deutschen …