Wie Unternehmen Leadership endlich messbar machen (FOTO)

Bensheim (ots) - Produktivität, Krankenstand, Fluktuation - in vielen

Unternehmen schwanken diese Zahlen stark. Doch der Grund liegt oft nicht in der

Technik, sondern in der Führung. Eine aktuelle Studie der HealthVision in einem

international tätigen deutschen Industriekonzern mit fast 10.000 Mitarbeitenden

zeigt: Je besser die Führung, desto besser auch Gesundheit, Motivation und

Leistungsfähigkeit. Führung wirkt damit direkt auf den Unternehmenserfolg. Wer

Leadership messbar macht, kann gezielt steuern statt zu hoffen.



Führung ist kein weicher Faktor mehr, sondern eine messbare Größe mit echtem

Renditeeffekt. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Leadership erstmals objektiv

bewerten lässt und warum Investitionen in gute Führung die rentabelsten im

ganzen Unternehmen sein können.









Schlechte Führung zeigt sich selten auf den ersten Blick. Sie wirkt schleichend,

untergräbt Vertrauen und Zusammenarbeit und bleibt oft unbemerkt, bis die Folgen

sichtbar werden: sinkende Motivation, steigende Fehlzeiten, Kündigungen. Gute

Führung dagegen entfaltet eine unsichtbare, aber starke Wirkung. Sie schafft

psychologische Sicherheit, Klarheit und Engagement.



Entscheidend ist, diese Wirkung nicht länger dem Zufall zu überlassen. Mit

empirischen Methoden lässt sich heute objektiv messen, wie Führung tatsächlich

erlebt wird - nicht durch Selbsteinschätzung, sondern durch die Wahrnehmung der

Geführten. Denn nur sie können einschätzen, ob eine Führungskraft Vertrauen

fördert, Orientierung gibt und damit die Basis für Leistung schafft.



Leadership als Renditehebel



Führung kann heute auf ihre ökonomische Wirkung hin analysiert werden. Studien

wie People Through Performance (McKinsey, 2023) belegen: Unternehmen, die

Mitarbeiterentwicklung und Unternehmensziele in Einklang bringen, sind

langfristig erfolgreicher und stabiler. Genau hier setzt das von HealthVision

entwickelte Instrument an. Es zeigt auf Abteilungsebene, wie Führungsqualität

mit Motivation, Identifikation und Kennzahlen wie Fehlzeiten oder Fluktuation

zusammenhängt.



So wird erstmals berechenbar, wie stark bestimmte Führungsmerkmale auf die

Wertschöpfung wirken. Unternehmen können den wirtschaftlichen Schaden

ungünstiger Führung beziffern und die Rendite von Verbesserungsmaßnahmen

nachweisen. Was früher als "weicher Faktor" galt, wird so zum klar messbaren

Erfolgsparameter.



Von der Theorie zur Praxis



Das wissenschaftlich validierte Messinstrument von HealthVision verbindet

moderne Führungstheorien mit betriebswirtschaftlichen Daten. Es erfasst zehn

Dimensionen, darunter Vertrauen, Selbstführung und Teamsteuerung. In der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





