Wenn Führung zum Renditefaktor wird
Wie Unternehmen Leadership endlich messbar machen (FOTO)
Bensheim (ots) - Produktivität, Krankenstand, Fluktuation - in vielen
Unternehmen schwanken diese Zahlen stark. Doch der Grund liegt oft nicht in der
Technik, sondern in der Führung. Eine aktuelle Studie der HealthVision in einem
international tätigen deutschen Industriekonzern mit fast 10.000 Mitarbeitenden
zeigt: Je besser die Führung, desto besser auch Gesundheit, Motivation und
Leistungsfähigkeit. Führung wirkt damit direkt auf den Unternehmenserfolg. Wer
Leadership messbar macht, kann gezielt steuern statt zu hoffen.
Führung ist kein weicher Faktor mehr, sondern eine messbare Größe mit echtem
Renditeeffekt. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Leadership erstmals objektiv
bewerten lässt und warum Investitionen in gute Führung die rentabelsten im
ganzen Unternehmen sein können.
Führung als unsichtbare Kraft - aber mit messbarer Wirkung
Schlechte Führung zeigt sich selten auf den ersten Blick. Sie wirkt schleichend,
untergräbt Vertrauen und Zusammenarbeit und bleibt oft unbemerkt, bis die Folgen
sichtbar werden: sinkende Motivation, steigende Fehlzeiten, Kündigungen. Gute
Führung dagegen entfaltet eine unsichtbare, aber starke Wirkung. Sie schafft
psychologische Sicherheit, Klarheit und Engagement.
Entscheidend ist, diese Wirkung nicht länger dem Zufall zu überlassen. Mit
empirischen Methoden lässt sich heute objektiv messen, wie Führung tatsächlich
erlebt wird - nicht durch Selbsteinschätzung, sondern durch die Wahrnehmung der
Geführten. Denn nur sie können einschätzen, ob eine Führungskraft Vertrauen
fördert, Orientierung gibt und damit die Basis für Leistung schafft.
Leadership als Renditehebel
Führung kann heute auf ihre ökonomische Wirkung hin analysiert werden. Studien
wie People Through Performance (McKinsey, 2023) belegen: Unternehmen, die
Mitarbeiterentwicklung und Unternehmensziele in Einklang bringen, sind
langfristig erfolgreicher und stabiler. Genau hier setzt das von HealthVision
entwickelte Instrument an. Es zeigt auf Abteilungsebene, wie Führungsqualität
mit Motivation, Identifikation und Kennzahlen wie Fehlzeiten oder Fluktuation
zusammenhängt.
So wird erstmals berechenbar, wie stark bestimmte Führungsmerkmale auf die
Wertschöpfung wirken. Unternehmen können den wirtschaftlichen Schaden
ungünstiger Führung beziffern und die Rendite von Verbesserungsmaßnahmen
nachweisen. Was früher als "weicher Faktor" galt, wird so zum klar messbaren
Erfolgsparameter.
Von der Theorie zur Praxis
Das wissenschaftlich validierte Messinstrument von HealthVision verbindet
moderne Führungstheorien mit betriebswirtschaftlichen Daten. Es erfasst zehn
Dimensionen, darunter Vertrauen, Selbstführung und Teamsteuerung. In der
