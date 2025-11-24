BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 201,7EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S Harned
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
