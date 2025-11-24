    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Douglas S Harned
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 245
    Kursziel alt: 245
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00, was eine Steigerung von +20,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
