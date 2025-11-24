Barclays senkt Ziel für Hensoldt auf 90 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 70,65 auf Tradegate (24. November 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -14,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,51 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +23,39 %/+44,91 % bedeutet.