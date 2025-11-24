    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Barclays senkt Ziel für Hensoldt auf 90 Euro - 'Equal Weight'

    • Barclays senkt Hensoldt-Kursziel auf 90 Euro.
    • Fundamentaldaten bleiben robust trotz Kursrückgängen.
    • Rheinmetall bevorzugt wegen starkem Auftragspotenzial.
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust und die Ergebnisschätzungen stiegen immer weiter, schrieb Afonso Osorio in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Gewinnmitnahmen zum Jahresende hin seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch für Anleger mit einem längeren Zeithorizont böten Kursschwächen attraktive Kaufgelegenheiten. Osorio bevorzugt Rheinmetall wegen des starken Auftragspotenzials, der vertikalen Integration des Unternehmens sowie der Disziplin beim Ausbau der Kapazitäten. Für Hensoldt senkte er mit Verweis auf einen mäßigen Ausblick die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 23:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

    HENSOLDT

    -3,33 %
    -14,45 %
    -29,51 %
    -17,81 %
    +92,13 %
    +215,08 %
    +480,00 %
    +319,88 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 70,65 auf Tradegate (24. November 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -14,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +23,39 %/+44,91 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 90 Euro

