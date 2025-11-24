    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Besonders beachtet!

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,99 % - 24.11.2025

    Am 24.11.2025 ist die TKMS Aktie, bisher, um -4,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,99 % - 24.11.2025

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -4,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,10, mit einem Minus von -4,99 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -13,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,06 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TKMS AG!
    Long
    54,10€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 9,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,54€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 8,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,58 %
    1 Monat -13,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der TKMS Aktie. Es gibt Meinungsverschiedenheiten über den aktuellen Kurs, historische Höchststände, Verluste seit dem Spinn-off und die Auswirkungen geopolitischer Faktoren. Einige Nutzer sehen die Aktie als günstig, während andere vor weiteren Kursverlusten warnen und auf die Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Kursziele hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. € wert.

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -5,31 %
    -13,58 %
    -13,06 %
    -36,44 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,99 % - 24.11.2025 Am 24.11.2025 ist die TKMS Aktie, bisher, um -4,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.