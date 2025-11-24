TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,99 % - 24.11.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -13,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,06 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -4,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,10€, mit einem Minus von -4,99 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,58 % 1 Monat -13,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der TKMS Aktie. Es gibt Meinungsverschiedenheiten über den aktuellen Kurs, historische Höchststände, Verluste seit dem Spinn-off und die Auswirkungen geopolitischer Faktoren. Einige Nutzer sehen die Aktie als günstig, während andere vor weiteren Kursverlusten warnen und auf die Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Kursziele hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.