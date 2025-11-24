    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,48 % und einem Kurs von 57,80EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Douglas S Harned
    Analysiertes Unternehmen: TKMS
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



