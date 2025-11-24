Steyr Motors Aktie weiter auf Talfahrt - -3,53 % - 24.11.2025

Mit einer Performance von -3,53 % musste die Steyr Motors Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Steyr Motors Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,10€, mit einem Minus von -3,53 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Steyr Motors Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -37,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um -32,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Steyr Motors +123,57 % gewonnen.

Steyr Motors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -32,98 % 1 Monat -35,60 % 3 Monate -37,65 % 1 Jahr +139,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Steyr Motors Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Steyr Motors Aktie, insbesondere um die gesenkten Gewinnprognosen und die Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Erreichbarkeit der Umsatz- und Gewinnziele für 2025 und 2026, während die Platzierung eines Aktienpakets von Mutares als potenziell negativ für den Kurs angesehen wird. Die allgemeine Stimmung ist von Skepsis geprägt, da die schwachen Prognosen und der Vertrauensverlust die Bewertung der Aktie belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Steyr Motors eingestellt.

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,00 Mio. € wert.

Steyr Motors Aktie jetzt kaufen?

Ob die Steyr Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steyr Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.