ABO Energy Aktie schwach im Handel - 24.11.2025

Mit einer Performance von -3,27 % musste die ABO Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,300€, mit einem Minus von -3,27 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die ABO Energy Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -61,54 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die ABO Energy Aktie damit um -59,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -60,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ABO Energy eine negative Entwicklung von -62,47 % erlebt.

ABO Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -59,89 % 1 Monat -60,34 % 3 Monate -61,54 % 1 Jahr -61,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische finanzielle Lage von ABO Energy, die als unterbewertet gilt, jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und der Zukunftsfähigkeit aufwirft. Nutzer vergleichen die fundamentalen Kennzahlen mit Wettbewerbern wie Energiekontor und fordern drastische Sanierungsmaßnahmen. Langfristig wird ein positives Marktumfeld für erneuerbare Energien erwartet, was die Aktie wieder attraktiv machen könnte, vorausgesetzt das Unternehmen übersteht die aktuelle Krise.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

Informationen zur ABO Energy Aktie

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,30 Mio. € wert.

ABO Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.