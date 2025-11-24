FedEx - Federal Express Europe Inc. / International tätige kleine und ...

- Fast acht von zehn deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen erwarten im Jahresendgeschäft höhere Umsätze als im Vorjahr - Über ein Drittel (36 Prozent) dieser Umsätze soll mit Kunden außerhalb Europas erzielt werden - 81 Prozent sehen E-Commerce-Events wie Black Friday als entscheidend an, um Umsatzziele zu erreichen

Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen, hat neue Erkenntnisse aus einer Umfrage unter kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Europa veröffentlicht, die international tätig sind. Die Ergebnisse prognostizieren starke Umsätze für deutsche KMU im Vorfeld von Weihnachten. Fast 8 von 10 (76 Prozent) erwarten, dass ihre Umsätze im diesjährigen Jahresendgeschäft besser ausfallen als im Vorjahr.

Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte mehr als 1.200 KMU in neun europäischen Märkten, die international handeln. Sie untersuchte die Geschäftserwartungen für das Jahresendgeschäft 2025 und die Bedeutung internationaler E-Commerce-Festivals wie Black Friday (28. November) und Cyber Monday (1. Dezember).



Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten optimistisch sind. Ein Fünftel (20 Prozent) der deutschen KMU erwartet deutlich bessere Umsätze als im Vorjahr, weitere 56 Prozent rechnen mit leicht besseren Umsätzen. Unternehmen in der Türkei (95 Prozent), Polen (88 Prozent) und den Niederlanden (85 Prozent) äußerten die größten Hoffnungen.



Auslandsnachfrage nach europäischen Waren



Im Durchschnitt prognostizieren deutsche KMU, dass über ein Drittel (36 Prozent) ihrer Umsätze im Jahresendgeschäft aus Regionen außerhalb Europas stammen wird - ein Zeichen für die positive Nachfrage nach deutschen Produkten. Die fünf wichtigsten Regionen, mit denen international tätige deutsche KMU Geschäfte machen, sind: USA (57 Prozent), andere europäische Länder (56 Prozent), Naher Osten (31 Prozent), Afrika (26 Prozent), Lateinamerika und Karibik (21 Prozent) sowie die Region Asien-Pazifik (19 Prozent).



E-Commerce-Events mit messbarem Einfluss erwartet



Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der befragten deutschen KMU (81 Prozent) E-Commerce-Shopping-Festivals wie Black Friday, Cyber Monday und Singles' Day als wichtig für ihre Umsätze betrachtet. Über ein Drittel (36 Prozent) bewertet diese Festivals als sehr wichtig, weitere 45 Prozent als eher wichtig. Insgesamt war der Anteil der europäischen KMU, die diese Festivals als wichtig einschätzen, bei Unternehmen am höchsten, die sowohl Konsum- als auch Geschäftsgüter vertreiben (94 Prozent), während Unternehmen, die ausschließlich Konsumgüter (84 Prozent) oder Geschäftsgüter (77 Prozent) anbieten, etwas niedriger lagen.



"Die Zahlen zeigen eine Aufbruchsstimmung bei Europas KMU für das bevorstehende Jahresendgeschäft", sagte Wouter Roels, President von FedEx Europe. "Die große Mehrheit erwartet höhere Umsätze als im Vorjahr, wobei E-Commerce-Festivals als wichtiger Treiber gesehen werden. Die Ergebnisse widerlegen die Annahme, dass Events wie Black Friday nur für Endverbraucher relevant sind - auch für B2B-Unternehmen in Europa gibt es erhebliche Wachstumschancen."

FedEx reagiert auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse mit einem Portfolio intelligenter digitaler Lösungen, die die Transparenz in der Lieferkette verbessern, den Versand vereinfachen und internationale Lieferzeiten verkürzen. Mit Tools wie Electronic Trade Documents können Kunden Zollanmeldungen digital hochladen, um eine pünktliche Lieferung sicherzustellen. Um europäische KMU bei der globalen Expansion zu unterstützen, bietet das FedEx SMB Hub multimediale Ressourcen, Handelsrichtlinien und lokale Marktinformationen, die Unternehmen das nötige Wissen und die passenden Anwendungen liefern, um sicher und wettbewerbsfähig über Grenzen hinweg zu wachsen.



Weitere Informationen darüber, wie FedEx den globalen Handel ermöglicht und ausbaut, finden Sie unter fedex.com/trade.



Über die Umfrage:



Diese Online-Umfrage wurde im September 2025 von Mortar Research in neun europäischen Märkten durchgeführt, darunter Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Türkei, Niederlande, Polen, Italien, Belgien und Deutschland. Die Umfrage sammelte Erkenntnisse von 1.206 europäischen KMU, die im internationalen Handel tätig sind. Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://page.message.fedex.com/intercontinental-export-report) .

Über Federal Express Corporation



Federal Express Corporation ist das weltweit größte Express-Transportunternehmen und bietet den schnellen und zuverlässigen Versand in mehr als 220 Länder und Regionen. Das Unternehmen nutzt sein globales Luft- und Straßennetzwerk, um zeitkritische Sendungen zu einem festgelegten Zeitpunkt und Datum zuzustellen.

Die hierin bereitgestellten Informationen stellen keine Rechts-, Steuer-, Finanz-, Buchhaltungs- oder Handelsberatung dar, sondern dienen der allgemeinen Information im Zusammenhang mit Wirtschaft und Handel. Die Inhalte, Informationen und Dienstleistungen sind kein Ersatz für die Beratung durch eine kompetente Fachkraft, beispielsweise einen zugelassenen Rechtsanwalt, eine Kanzlei, einen Buchhalter oder einen Finanzberater.



Pressekontakt:



Sarah Camardo

mailto:sarah.camardo@edelman.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55546/6164828 OTS: FedEx - Federal Express Europe Inc.



