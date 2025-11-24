    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNeon Equity AktievorwärtsNachrichten zu Neon Equity
    DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Neuausrichtung des Geschäftsmodells

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) die Gesamterträge deutlich auf 13,24 Mio. Euro (6M 2024: 4,99 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.
    Nach Analystenaussage ziele die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ehemals NEON Equity AG) im Rahmen der neuen Strategie künftig vornehmlich auf Beteiligungen, die in Zukunftsbranchen tätig seien. Demnach umfasse das Beteiligungsportfolio der DN AG derzeit drei wesentliche Investments: die EcoMotion Holding AG (ehemals First Move! AG), die More Impact AG (kurz: More Impact) und die Global Health Care AG (ehemals EasyMotionSkin Tec AG). Da das Unternehmen die Beteiligungen nicht konsolidiere, sondern im Finanzergebnis erfasse, setze sich der Gesamtertrag hauptsächlich aus Erlösen aus der Transaktion von Wertpapieren sowie Beteiligungserträgen (Dividenden, Zinsen) zusammen. Dem starken Anstieg der Gesamterträge stehe jedoch unter anderem ein deutlicher Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber. Unterm Strich weise die Gesellschaft mit 3,49 Mio. Euro (6M 2024: 5,55 Mio. Euro) ein Periodenergebnis unterhalb des Vorjahres aus. Zur Bewertung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG verwende das Analystenteam den NAV-Ansatz. Der Gesamt-NAV belaufe sich auf 363,03 Mio. Euro (zuvor: 282,62 Mio. Euro). In der Folge ermitteln die Analysten einen NAV je Aktie von 6,53 Euro (zuvor: 6,42 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2025, 10:45 Uhr)

    Verfasst von Researchguide
