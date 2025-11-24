DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und Ticketvermarkters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, wozu beide Sparten beigetragen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 84,50EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
