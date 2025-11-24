DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und Ticketvermarkters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, wozu beide Sparten beigetragen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 84,50EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

