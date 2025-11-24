Circus: Starker Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026
Circus SE stellt die Weichen für 2026: Trotz erwarteter Verluste setzt das Unternehmen auf Wachstum, Skalierung und mögliche neue Finanzierungsquellen.
- Circus SE erwartet für das Geschäftsjahr 2026 Umsätze zwischen 44 und 55 Millionen Euro.
- Das EBITDA wird voraussichtlich negativ zwischen 6 und 8 Millionen Euro liegen.
- Die Ergebnislage soll sich mit zunehmender Skalierung der Auslieferungen und einem wachsenden Anteil wiederkehrender Software-Erlöse verbessern.
- Circus prüft die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von Eigen- oder Fremdkapital zur Erreichung höherer Umsatz- und Ergebnisziele.
- Eine Entscheidung über Umfang, Struktur oder Zeitpunkt etwaiger Maßnahmen wurde bislang nicht getroffen.
- Die Bekanntmachung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind.
Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,14 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,850EUR das entspricht einem Minus von -3,15 % seit der Veröffentlichung.
